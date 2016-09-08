زوجان يفتحان هدية الزفاف بعد 9 سنوات

لندن ـ قرر زوجان أمريكيان أن يفتحا أخيراً هدية حصلا عليها في زفافهما، بعد 9 سنوات من الزواج، وذلك بعد أن اشترطت مقدمة الهدية أن لا يتم فتحها إلى بعد أول خلاف بين الزوجين.

وقالت كاثي غن في منشور لها على الفيس بوك إنها تلقت وزوجها براندون هدية في حفل زفافهما من عمتها أليسون، وأرفقت الهدية ببطاقة طلبت فيها من العروسين تأجيل فتح الهدية، إلى أن ينشب أول خلاف حقيقي بينهما بحسب ما ذكرت وكالة يو بي أي الإخبارية.

وعلى الرغم من أن الزوجين تشاجرا مرات عديدة، ونشبت بينهما العديد من الخلافات طوال تلك السنوات، إلا أنهما لم يفتحا الهدية، لأنهما كانا يعتقدان أنهما سيصلان في يوم من الأيام إلى خلاف حاد يحتاجان معه إلى محتويات الهدية.

وكما توقع الزوجان، فقد حان الوقت لفتح الهدية، بعد تسع سنوات من الزواج، وتبين أنها تحتوي على كؤوس للشراب، ومبلغ نقدي للزوج ليشتري الأزهار لزوجته، ومبلغ آخر للزوجة لتشتري لزوجها هدية يفضلها.

ويبدو أن هذه الهدية جاءت في موعدها، وساعدت الزوجين على تجاوز خلافهما، وقضاء ليلة رومانسية بمساعدة العمة التي أثبتت مدى حكمتها من خلال تقديم الهدية المناسبة.