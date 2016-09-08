أردوغان يستقبل رئيس الوزراء القطري في أنقرة

أنقرة ـ الأناضول ـ استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول إن اللقاء الذي جرى في المجمع الرئاسي واستمر 40 دقيقة، حضره من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والاتصالات والملاحة البحرية أحمد أرسلان، والبيئة والتخطيط العمراني محمد أوزهاسكي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، نظيره القطري والوفد المرافق له بأنقرة.