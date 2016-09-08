مسؤول عسكري أمريكي: معركة الموصل قد تبدأ “قريبا”

واشنطن ـ رويترز ـ قال مسؤول عسكري أمريكي اليوم الخميس إنه سيتعين على التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بدء المعركة لاستعادة مدينة الموصل قريبا من أجل تحقيق هدف العراق بتحرير المدينة بنهاية العام لكنه رفض قول ما إذا كان الهجوم سيبدأ خلال شهر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند الذي تولى الشهر الماضي قيادة العمليات الأمريكية ضد التنظيم تنبأ في مقابلة ببدء معركة الموصل قبل أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقال جون دوريان الكولونيل بالقوات الجوية والمتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق في بيان بوزارة الدفاع (البنتاجون) “في نهاية الأمر… إذا كانت الرغبة هي محاولة إنجاز ذلك قرب نهاية العام… فسوف يتعين أن نبدأ قريبا.”

لكنه رفض تأكيد موعد أكتوبر تشرين الأول.