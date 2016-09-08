الجامعة العربية تدين التصريحات الايرانية ضد السعودية

القاهرة ـ أ ف ب ـ دانت الجامعة العربية الخميس ما وصفته بالتصريحات “العدائية والتحريضية” للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية على خامئني غداة وصفه العائلة المالكة السعودية بانها “شجرة ملعونة” ودعوة الرئيس الايراني الى معاقبتها.

ودخل مسؤولون في السعودية وإيران في حرب كلامية حادة اعتبر فيها المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ان الايرانيين “ليسوا مسلمين” قبل أيام من بدء مناسك الحج هذا الاسبوع.

واصدرت الجامعة العربية بيانا حاد اللهجة بعنوان “إدانة التصريحات العدائية والمشينة للمرشد الإيراني” عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في القاهرة.

واستنكر الوزراء العرب “بأشد العبارات اللغة التي صدرت بها تلك التصريحات والتي لا تليق بأعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

ودانت الجامعة “العبارات المسيئة والمشينة التي لا يجب ان تصدر من زعيم دولة إسلامية ولا تتفق أيضا مع حقيقة ما تقوم به” السعودية “تجاه الإسلام والمسلمين”.

واكد البيان أن السعودية “هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن”.

ويشكل هذا ردا على دعوة خامئني المسلمين بالتفكير في “حل لادارة الحرمين الشريفين وقضية الحج بسبب سلوك (السعوديين) الظالم ضد ضيوف الرحمن”.

واعلنت الجامعة رفضها “استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خاصة في موسم الحج”.

ويغيب الايرانيون عن اداء فريضة الحج لاول مرة منذ نحو ثلاثين عاما لعدم الاتفاق بين الجانبين على المسائل اللوجستية بعد حادث تدافع منى الذي اودى بحياة نحو 2300 شخص السنة الماضية بينهم مئات الايرانيين.

واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي الاربعاء ان انتقادات خامنئي للسعودية على خلفية ادارتها للحج، تعد “تحريضا مكشوف الاهداف” يسبق بدء الشعائر هذا الاسبوع.