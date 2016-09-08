هولاند يعطي أوضح تلميح إلى اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية





باريس- رويترز- قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الخميس إنه لن يدع صورة فرنسا تتدهور “في الأشهر أو الأعوام المقبلة”، في أوضح إشارة حتى الآن إلى إعتزامه خوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية ثانية في 2017 .

وفي خطاب دام نحو ساعة عن “الديمقراطية والإرهاب” هاجم هولاند الاشتراكي خصومه اليمينيين، وقال إن ردود أفعالهم المتعصبة على موجة من هجمات المتشددين كشفت عن رغبة في تدمير النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وقال هولاند، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه أقل زعيم فرنسي شعبية في العصر الحديث، “لن أترك صورة فرنسا ونفوذ فرنسا يتدهوران في الأشهر المقبلة أو السنوات القادمة”.

وتعرّض هولاند لانتقادات شديدة من اليمينيين، خصوصاً الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بشأن أدائه في الملف الأمني.

وقتل أكثر من 230 شخصاً في هجمات شنّها إسلاميون متشدّدون على الأراضي الفرنسية منذ يناير كانون الثاني 2015.

وقال ساركوزي، الذي أعلن الشهر الماضي ترشحه للانتخابات المقررة في أبريل نيسان القادم، إن فرنسا تحتاج إلى أن تتصدى “بلا رحمة” للهجمات، وإنه لا مكان “للتفاصيل القانونية الدقيقة” في الحرب على الإرهاب.