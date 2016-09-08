توقيف 15 من حركة مسلحة حاولوا اقتحام مقر شرطي في بغداد

بغداد- الأناضول- اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الشرطة العراقية ومسلحين حاولوا اقتحام مقر أمني جنوب شرقي العاصمة بغداد، اليوم الخميس، وانتهت بتوقيف 15 من المسلحين، حسب مصادر متطابقة.

وقال المصدر الأمني لوكالة “الأناضول”، طالباً عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، إن مسلحين من حركة “حزب الله النجباء”، التي تربطها صلات وثيقة بإيران، حاولوا اقتحام مقرّ الشرطة الاتحادية في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد.

وأضاف أنه على إثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين المسلحين وقوات الشرطة التي صدّت الهجوم، وأوقفت عدداً من المهاجمين، لم يحدد عددهم، مشيراً إلى أنه لم يتسن على الفور التأكد مما إذا كان قد سقط قتلى وجرحى أثناء الاشتباكات أم لا.

من جهتهم، قال شهود عيان لـ “الأناضول”، إن القوات العراقية أغلقت المنطقة لساعات أثناء وقوع الاشتباكات، في حين حلقت المروحيات العراقية في الأجواء.

بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، التابعة للجيش، أن القوات الأمنية أوقفت 15 مسلحاً حاولوا “الاعتداء” على القوات الأمنية في الزعفرانية.

وقالت القيادة، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، إن “قوات الشرطة الاتحادية اعتقلت، عصر اليوم، 15 مسلحاً مع عجلاتهم حاولوا الاعتداء على القوات الأمنية بعد قيامها بتحرير مختطف في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد”، دون الحديث عن سقوط ضحايا.

ولم يشر بيان عمليات بغداد إلى هوية الشخص الذي حاول المسلحون اختطافه، لكن المصدر الأمني قال إن مقاتلي الحركة كانوا يستهدفون ضابطاً في الشرطة الاتحادية لم يتضح على الفور هويته.

من جهتها قالت حركة “حزب الله النجباء”، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنها كانت تستهدف “مجموعة من الشرطة متواطئين مع خلايا نائمة لتنظيم داعش”.

وأضافت أن لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن التنظيم المتشدد سيشنّ هجمات داخل بغداد خلال أيام عيد الأضحى (يبدأ الإثنين المقبل)، دون توضيح مصادر معلوماتها.

وفي تحد لسلطات بغداد، قالت الحركة إنها “لن تنتظر إذنا من أحد لحماية المواطنين”.

وتأسست حركة “حزب الله النجباء” عام 2004 في العراق، وبدأت وفق تصريحات لقادة الحركة باستهداف القوات الأمريكية في المناطق الجنوبية (الشيعية) باعتبارها قوات محتلة، فيما أعلنت الحركة بشكل رسمي عام 2013 مشاركة فصائل عديدة منها في القتال لجانب قوات النظام السوري في المعارك التي خاضها في حلب ودمشق.

كما تشارك الحركة حالياً بفصائل مسلحة ضمن قوات الحشد الشعبي “شيعية” في المعارك الجارية في محافظة صلاح الدين (شمال)، وأعلنت سابقاً مشاركتها في معارك تحرير العديد من المدن في محافظة ديالى (شرق).

وعادت الفصائل الشيعية المسلحة إلى الظهور العلني في العاصمة بغداد إثر اجتياح “الدولة الإسلامية” لشمال وغرب البلاد قبل نحو عامين.

ويقول مراقبون إن نفوذها زاد بدرجة كبيرة في مقابل ضعف الأجهزة الأمنية العراقية، ولا سيما الجيش الذي أوشك على الانهيار أمام تقدم “الدولة الإسلامية”.