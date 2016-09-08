انفجار سيارة مفخخة في صنعاء قرب نقطة تفتيش للحوثيين 





صنعاء- أ ف ب- انفجرت سيارة مفخخة مساء الخميس في العاصمة اليمنية صنعاء قرب نقطة تفتيش للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وثلاثة جرحى، كما أفاد “وكالة فرانس برس″ مصدر أمني.

وقال المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه، “انفجرت سيارة مفخخة في شارع الثلاثين في حي مذبح غرب العاصمة صنعاء في تجمع للحوثيين”.

وأضاف أن الانفجار “أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وثلاثة جرحى”.

ويأتي هذا الانفجار في نفس اليوم الذي أعلن فيه مدير وكالة الاستخبارات الأميركية “سي اي ايه” جون برينان أن تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” في اليمن يتعاونان ضد الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي.

وقال برينان، في مقابلة نشرها مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، الكلية المرموقة لضباط سلاح البر في الجيش الأميركي، “كلما ابتعدنا عن المعقل العراقي والسوري، كلما كان التعاون أكثر احتمالاً بين عناصر “القاعدة” والتنظيم وغيره” من الجماعات الجهادية.

وأضاف “هذا ما نراه الآن في اليمن. هناك مؤشرات” على أن التنظيم و”القاعدة” “يعملان معاً”، في حين أنهما يتواجهان في سوريا.

وتعتبر واشنطن “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” الفرع الأكثر خطورة للتنظيم الأساسي.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 6600 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، منذ آذار/مارس 2015، بحسب أرقام الأمم المتحدة.