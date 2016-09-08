الأزهر يتبرأ من تصريحات الداعية الإسلامي أحمد كريمة بأن قتلى السعودية والإمارات ليسوا شهداء
منار عبد الفتاح
القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت التصريحات الأخيرة للداعية الإسلامي المصري أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، الخاصة باعتبار قتلى السعودية والإمارات في اليمن ليسوا شهداء، الكثير من الجدل على الساحة الدينية في مصر، ما أدى إلى إعلان الأزهر الشريف رفضه القاطع لتصريحات أحمد كريمة، ولما وصفه باستغلال أحمد كريمة لاسم المؤسسة والزج بها في آرائه السياسية والفقهية وتصفية حساباته، التي لا تمت بصلة إلى وسطية الأزهر الشريف واعتداله الذي هو منهج الجامعة.
وقال الأزهر في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تابع المركز الإعلامي في جامعة الأزهر على مدار الأيام الماضية التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الدكتور أحمد كريمة بشأن اليمن الشقيق».
واعتبر الأزهر أن «هذه التصريحات هي مجرد آراء شخصية، لا تعبر عن الجامعة أو الأزهر الشريف وهو منها براء، واعتبر الأزهر أن آراءه ومواقفه هي ما تصدر عن الأزهر الشريف بصفة رسمية من خلال مشيخته او كبار علمائه من خلال القنوات الرسمية».
وكان ذلك البيان ردا على تصريح الشيخ أحمد كريمة الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، قائلا فيه «إن قتلى السعودية والإمارات في اليمن ليسوا «شهداء»، قولاً واحداً في التشريع الإسلامي لأنهم بغاة، أما قتلى اليمن فهم شهداء لأنهم ماتوا حتف أنفهم».
وأوضح أنه «يجب التفريق بين المعتدي والمُعتدى عليه، فالمُعتدى عليه هم الشعب المغلوب على أمره المسكين الذين أعادوه لحقبة ما قبل التاريخ في اليمن وهم الشهداء عند الله بإذن الله، أما البغاة المحاربون من الإمارات و السعودية وما يسمى بالتحالف قتلاهم بغاة».
وأضاف: «أنا أقولها لكم وسجّلوها فتوى من الأزهر ومني أنا شخصياً، قتلى ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن بغاة وفي النار بإخبار من سيدنا محمد (ص) وبإقرار الحديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار».
ومن جانبه، خرج الدكتور أحمد كريمة، لينفي إدلاءه بأي تصريحات تتدخل في شؤون الدول وهجومه على التحالف العربي في اليمن.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «TEN»، «أن جامعة الأزهر أصدرت بيانا موجها له دون أن تستوضح منه الحقيقة أو تصل إلى مصدر تلك المعلومة، قائلا «أرسلت 4 برقيات تكذيب لكل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجامعة الأزهر، والسفارة السعودية في القاهرة، والسفارة الإماراتية في القاهرة».
وتابع «أنا لا أعمل بالسياسة، أنا رجل أعمل في المجالات البحثية الفقهية، والدعوية، والثقافة الأزهرية، ولم أدع أنني أمثل مشيخة الأزهر، أنا أستاذ في جامعة الأزهر فقط».
منار عبد الفتاح
في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله.
وعن مجلة البحوث الإسلامية (الجزء رقم : 41، الصفحة رقم: 289) هذه الفتوى :
إن الشهداء أنواع لكن ليسوا في الرتبة سواء أعلاهم : الشهيد في سبيل الله ، وهو من أهريق دمه وعقر جواده .
الثاني : المطعون .
الثالث : المبطون .
الرابع : الغريق .
الخامس : صاحب الهدم .
السادس : صاحب ذات الجنب .
السابع : الحريق .
الثامن : المرأة تموت بجمع ( أي حامله ) .
التاسع : من قتل دون دمه .
العاشر : من قتل دون ماله .
الحادي عشر : من قتل دون أهله ،
الثاني عشر : النفساء .
الثالث عشر : السل .
الرابع عشر : من صرع عن دابته .
الخامس عشر : من قتل دون مظلمته .
ولا حول ولا قوة الا بالله
نقلت لنا حديثاً شريفاً دون إبداء الرأي و دونك هذا الرأي المتواضع :
” قتلى السعودية والامارات في اليمن ليسوا شهداءبل بغاة وقتلى اليمنيين شهداء، لأنهم ماتوا حتف أنفهم”. إهـ , هذا ما نسب إلى الشيخ أحمد كريمة قبل أن ينفيه لا حقاً .أولاً ما معنى مات فلان حتف أنفه ؟ ” الحَتْفُ : الهلاكُ , ماتَ فلانٌ حَتْفَ أنْفِه ، وحتفَ أَنفَيْه : ماتَ علَى فراشه بلا ضَرْبٍ ولا قَتْل ” , هذا هو معنى مات حتف أنفه و هو ما جاء خطأً لغويا في متن التصريح وهناك نوع آخر غير هذا الموت هو قتل الشخص صبراً أي حبسه ثم قتله و هو ما يكون بنوع الإعدام .
و سؤالنا لشيخنا الجليل , بعد نفيك لما نسب إليك من وصف قتلى السعودية في اليمن بالبغاة , فبماذا تصفهم الآن ؟ هل تصفهم بالشهداء؟ و إذا ما وصفتهم كذلك فبماذا تصف قتلى الشعب اليماني ؟ هل هم شهداء أو بغاة ؟ و إذا ما اعتبرتهم شهداء كالسعوديين فسنكون أمام أدبيات و عقيدة من قال حارب سيدنا معاوية سيدنا علي رضي الله عنهما فساوى بين الباغي و المقسط العادل و هي العقلية التي لا زلنا نحن المسلمين ندفع أثمانها غالياً لأننا نعصي الله في قوله ” وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ” , و قوله ” يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ” .
شيخنا الجليل كريمة أنت و أمثالك من العلماء الربانيين , هذا هو يومكم قولوا كلمة الحق و لا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تجلسوا على التل طلباً للعافية , فإذا أنتم لم تنطقوها اليوم فمتى يكون ذلك ؟ هل بعد فوات الأوان و خسران الأجر و الثواب عند الله و أنتم العلماء الذين تعلموننا ليل نهار أن الساكت عن الحق شيطان أخرس , نحن لا ننصحك بالثبات على موقف الحق و التزام المبدأ لأننا أحوج ما نكون إليكم في هذا المضمار و أنتم تعلمون و تعلموننا ” إن أهل الحق في كل زمان ومكان هم أعظم الناس صبراًَ على أقوالهم ومعتقداتهم،وإن أصابهم في سبيل ذلك ما أصابهم، وهذا هو الثبات على الحق ” , و الثبات على الرأي في الحق كالثبات في حربٍ مع رسول الله ضد أهل الباطل , إثبت على رأيك:
الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ * هُوَ أوّلٌ وَهيَ المَحَلُّ الثّاني
فإذا همَا اجْتَمَعَا لنَفْسٍ حُرّةٍ ** بَلَغَتْ مِنَ العَلْياءِ كلّ مكانِ
فليرجع العالم الاسلامي و کل الأحرار و اصحاب الضمائر في العالم الی عقولهم. کلام الشيخ صحيح. الی الآن قتل من اليمنيين فوق السبعة آلاف و کثير منهم نساء و اطفال. هؤلاء لم يقتلوا بعاصفه او تماس کهربائي او موت طبيعي بل احرقوا بقنابل طائرات التحالف. ثم ما بقي شئ في اليمن الا و دمر تحت القصف و رجعت يمن الی الوراء مئات السنين.
يعني تطلبون منا ان نؤمن بالنظرية التي تقول القاتل و المقتول کلاهما في الجنة؟ او اکثر من ذلک تقولون ان اصحاب الارض الذين يدافعون عن بلدهم و يقطعون تحت رحمة القنابل في النار و المهاجم و المعتدي في الجنة؟ ما لکم کيف تحکمون؟
لا ندخل في جدل بيزنطي عقيم .الحرب اليمنية يجب أن تتوقف بسرعة لأن لها معنى خاص جدا.فالسعودية لأول مرة في تاريخها تدخل في حرب مصيرية.بدون مبالغة .مهما تكن المسببات .المملكة الشقيقة مهددة من عدة جبهات معا.ايران.العراق واليمن.ليس اكيد ستأخذ دعما من مصر أو باكستان.ولا حتى تركيا.الكل عنده مشاكل.أما أميركا
أصبح هناك شكوك في دعم حلفائها. وخاصة إذا انتخب السيد ترامب الذي قال سيعيد العرب إلى الصحاري وركب الجمال.
بعض الناس يتباكون على ماحدث في اليمن ويقولون ان التحالف العربي اعاده الى القرون الوسطى وكأن اليمن كان دولة من دول العالم الاول. نسوا بان الانقلابيين دمروا المدن واخرقوا المنازل ودخلوا غرف النوم. البعض في هذا الصراع الطائفي يرى فقط النتائج وينسى الاسباب.
اما فيما يتعلق بتصريحات الرجل ان كانت صحيحة فهو يدخل السيسي وجيشه في زمرة البغاة ايضا لانهم اعضاء في هذا التحالف.
* ما دام الشيخ ( كريمة) نفى التصريحات
المنسوبة إليه ..إنتهى النقاش حول هذه النقطة .
* الملف الثاني ؛- بعيدا عن التعصب ومراقب غير منحاز لأي طرف اقول ;-
( السعودية) دخلت الحرب ف ( اليمن ) لأنها لم
تجد أي حل آخر.
* ( ايران ) طوقتها من الشمال وحاولت احكام
الحصار بتطويقها من الجنوب ولو نجحت
لكانت البداية لغزو السعودية وتدميرها.
* من هذا المنطلق حرب السعودية ف اليمن
( حياة أو موت ) ومجبرا أخاك لا بطل..
سلام
يقول الله تعالى ” ويتخذ منكم شهداء ” صدق الله العظيم – ال عمران … وكفـــــــــــــــــــى ، لاازهر ولاكريمة
وماذا عن قتلى رابعة ياشيخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم ..وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .. الحجرات (9)
فالازهر مسيس وكريمة لا يحق له التأله على الله فكتاب الله هو المرجع وحديث الرسول .صل الله عليه وسلم هو الميزان فقط فالعربية السعودية حاولت الاصلاح لتستقر اليمن ولا تكون شوكة في خاصرتها ولكن الحوثي يرفض ويعتدي ويتمنع أما الشهيد والقتيل فعلمهما عند الله يتقبل من يشاء
من المؤسف أن المسيطرين على الأزهر حالياً جعلوا منه أضحوكة ومهزلة تخدم حكام متسلطون فاسدون ديكتاتوريون مجرمون. ماذا يعنون ب “وسطية الأزهر الشريف وإعتداله”؟؟ هل هذا يعني السير في مسار هؤلاء الحكام العار الذين يخدمون مصالح أعداء الشعب والأمة، حراس ومنفذي مؤامرة سايكس بيكو؟؟؟ المتوقع من الأزهر أن يسير على هدى وتعاليم الإسلام وخدمة المسلمين. الداعية أحمد كريمة على حق والمسيطرين على الأزهر هم على خطأ. هذه الحقيقة يعلمها حتى الأميون من المسلمين وغير المسلمين، وعليهم مخافة الله، لا الحكام.
ما أرخس دماء المسلمين في هذا الزمان , أما المشائخ فالكل يفتي حسب الطلب .
رد الي حسن انت تتكلم بلسان الحوثيون المجرمون تنتقدون السعودية لماذا تدخلت لحماية الشعب اليمني بعدما أتوا تتار هذا العصر الحوثيون من اقصي الشمال الي اقصي الجنوب لقتل المدنين ولم يضعوا أي حرمة لكل طفل وامرأة لقد قتلوا الشعب اليمني وهدموا البيوت في جميع المدن والقرا علي روس سكانها بجميع أنواع الأسلحة التي كدسها المجرم علي صالح علي مدي أربعون عام وكون جيش طائفي مجرم من ملة واحدة لقتل السنة الذي يشكلون ٨٠ في المائة من عدد سكان اليمن وعلي مدي عقود وهذه الملة هي من تسرق وتنهب أموال الشعب وتقتله وعندما التحالف أتي لإنقاذهم تسمون ذلك اعتدا وكأنكم تقول اتركوا الشعب اليمني وحيدا حتي يقتل علي ايدي هولايك المجرمون الطغاة . أمثال هذا الداعية المصري يجب ان يدخل السجن لعشرات السنين لانه يؤيد القتلة المجرمون الحوثيون المعتدون علي شعب كامل وكان علي الداعية يعلم ماهو دين هولا المجرمون لقد هدموا كل بيوت الله وكل دور القران حتي القران لا يأمنون به ولديهم قرانهم الخاص بهم القران الناطق واسمه حسين الحوثي .
رد الى الاخ حسن تقول كلام الشيخ صحيح والله لو كان يوجد اسلام ومطبق في مصر كان ادخلوا هذا الشيخ السجن الشعب اليمني معتدى عليه من قبل مليشيات المجرم علي صالح والحوثيون المجرمون قوات التخالف اتت لانقاذا الشعب اليمني من هولاءك المجرمون ويش اتي بالحوثيون من مناطقهم في اقصى الشمال الى اقصى الجنوب الهدف منه ابادة الشعب البمني قتلوا شعب عدن وحضرموت وهدموا البيوت فوق ساكنيها لحقوا بالمدنين الهاربين من عدن الى جبوتي المتواجدين في المواني وقتلوهم هدموا كل مدن تعز فوق رؤس المواطنين قتلوا الاف النسا والاطفال منعوا دخول المواد الغذاءية والعلاح الى تعز وحصار مطبق لسنة ونصف ومازال هدموا دور القران هدموا المساجد والشعب يمني يطالب كل علما المسلمين بالسفر الى اليمن ليشاهدوا جرايم علي صالح والحوثيون المجرمين ضد الشعب اليمني . الشعب اليمني وكل الشعوب العربية تشكر دول التحالف العربية لدفاعهم عن الشعب اليمني من اعدا الله الحوثيون المجرمون ومن يساندهم من مليشيات علي صالخ المجرمة .
لا تستوحشوا طريق الحق لقله ساليكيه. تحياتي شيخ وشكرا على قول الحق اما سلاطين جائرة
سلام علي من اتبع الهدي
والله هذا حال المسلمي كل يرقص في ليلاه. صرنا كما قال سيد الخلق عليه افضل صلاة وتسليم مثل غثاء السيل كل طبقات المجتمع لحقها السفة والذل والهوان. كيف ترضي أمة بان تدار من اقل من عوام الناس في كل المراكز سم ماشئت من اعلي قمة الهرم الي أسفله. رحم الله أمة حكمت اصقاع الارض. ضعف المسلمين العرب هو سبب ما نحن فيه من ذُل وهوان وتفرقهم وانحرافهم وراء ملذاتهم أدي لان يكون وضع المسلمين مزري. لكن هيات ان تستمر الأوضاع علي ماعليه فهو وعد الله لرسوله الكريم صلي الله عليه وسلم ان أمة محمد عائدة لا محالة. وستنقشع غيوم الظلام هو اليوم غدا لا اعرف ولكن الاكيد ان أعداء الاسلام اوغلو في الظلم والتنكيل بمساعدة خونة المسلمين من الداخل والخارج خوفا من ان يصحي الضمير المسلم ويهب للدفاع عن الأمة وان غدا لناظره قريب فلا تستعجلو امر الله حتي اذا كانت بلادنا وأهلينا يستبيحون من اهل الكفر والظلال. والحمدالله رب العالمين.
مدام كل واحد يفتي ويعمل كوبي ولصق لأحاديث وتفسيرات ليظهر لنا مدي تعمقه في البحث في جوجل ساقوم انا ايضا بالادلاء بدلوي واقول ان القاتل والمقتول في اليمن في النار واعتقد أن السبب ليس عدم اتباع الشرع الذي لا يمكن أن تعرف أين صوابه من عدمو دون أن تدخل في جدل ليس له نهاية وانما السبب هوا الجهل المطقع .
ولا تردين الرسايل وايش اسوي بالورق.