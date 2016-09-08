﻿مسؤولون وباحثون وسجناء مغاربة يناقشون دور الثقافة في نبذ «الإرهاب»

الرباط – من محمد الطاهري : دعا مدير السجون المغربية إلى تعزيز دور الثقافة في نبذ التطرف والإرهاب و«مواجهة الجهل والأفكار الظلامية بالحكمة والاقناع». جاء ذلك، في كلمة له، الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الأولى للجامعة الصيفية للسجناء، في مدينة سلا (قرب العاصمة الرباط، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل. وشدد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ما وصفه بـ«الدور المحوري للثقافة في تعزيز المنظومة الفكرية والاخلاقية للمجتمع، وفي إرساء التغيير البناء ونبذ الغلو والتطرف».

وأشار إلى ضرورة «انفتاح العقل وتقبل الاختلاف والإبداع في مواجهة الجهل والأفكار الظلامية بالحكمة والاقناع خصوصاً في الظروف الحالية، التي يتنامى فيها الفكر المتطرف والإرهاب، واستهداف استقرار الشعوب والقيم الإنسانية المبنية على التعايش والتآزر». وقال إنه «لا سبيل لتحقيق أي تقدم أو ازدهار في ظل التطرف والكراهية إلا من خلال مبادرات تغذي الفكر في مختلف العلوم والمجالات سواء الثقافية أو الدينية أو غيرها».

ودعا إلى مكافحة التطرف ونبذ الكراهية من خلال سياسة مبنية المبنية على إشاعة قيم التسامح والاعتدال، و»التصدي لكل الممارسات والسلوكيات الهدامة والمتطرفة».

وتهدف «المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج»، من خلال الجامعية الصيفية، لنزلاء السجون، المقامة تحت شعار «المواطنة مدخل للإدماج»، إلى «فسح المجال أمام السجناء خاصة الذين يتابعون دراستهم الجامعية، او الحاصلين على شهادات عليا للنقاش والتحليل والتواصل مع أساتذة وفاعلين في الحقل التربوي والثقافي والديني والحقوقي والقانوني، وتتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية ومؤهلاتهم الفكرية»، حسب بيان للمندوبية. كما تهدف إلى التحسيس (التوعية) بأهمية احتضان السجناء السابقين بعد الإفراج وفسح المجال لانخراطهم في الحياة العامة كمواطنين فاعلين. ويناقش السجناء المشاركون في الجامعة الصيفية، وعددهم حوالي 200 سجين، إلى جانب أساتذة وفاعلين، مواضيع وقضايا دينية وثقافية وحقوقية وتعليمية واجتماعية وقانونية من خلال محاضرات وورش عمل تقام تحت أكثر من عنوان بينها «المواطنة حقوق وواجبات»، «العدالة تكريس للانتماء والمسؤولية»، «سؤال الهوية والتحولات الاجتماعية» ، «التعليم والمواطنة»، «قيم ومبادئ الإسلام تأصيل للمواطنة».

«الاناضول»