﻿اليورو عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد إبقاء مركزي أوروبا الفائدة دون تغيير

لندن – رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، وامتنع عن التعهد رسميا بالتوسع في برنامجه الضخم لشراء الأصول.

وقال البنك المركزي الأوروبي مجددا إنه سيمدد برنامج شراء الأصول، البالغة قيمته 1.74 تريليون يورو والذي من المقرر أن ينتهي أواخر مارس/آذار 2017، فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك حتى يرى تغيرا مستداما في مسار التضخم يتماشى مع الهدف الذي حدده له.

وكان جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ عددهم 70 محللا توقعوا أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن القليل منهم توقعوا تمديد برنامج شراء الأصول.

وصعد اليورو 0.7 في المئة خلال أمس أمام العملة الأمريكية إلى 1.1316 دولار،بعد بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، وهو أعلى ارتفاع منذ السادس والعشرين من أغسطس/آب. كما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 94.514 مقابل سلة عملات رئيسية.

واليورو منخفض بنحو ثلاثة في المئة مقابل الدولار مقارنة بالوقت الذي جرى الإعلان فيه عن برنامج شراء السندات في يناير/كانون الثاني 2015، لكنه مرتفع بنحو أربعة في المئة هذا العام.

وارتفع الين 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 101.62 ين محافظا على المكاسب التي بلغت نحو ثلاثة في المئة في الأيام الأربعة الأخيرة بعد أن أعطى نائب محافظ بنك اليابان المركزي القليل من الإشارات الجديدة بشأن ما إذا كان البنك سيمدد حوافزه النقدية هذا الشهر0