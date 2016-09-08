﻿ارتفاع توقعات إنتاج النفط الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل

نيويورك – د ب أ: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تتوقع وصول متوسط إنتاج الولايات المتحدة خلال العام المقبل إلى 8.51 مليون برميل يوميا، مقابل 8.31 مليون برميل يوميا كانت تتوقعها في آب/أغسطس الماضي. كما رفعت الإدارة توقعاتها للإنتاج خلال العام الحالي إلى 8.77 مليون برميل يوميا مقابل 8.73 مليون برميل وفقا لتوقعات الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع بنسبة 50 في المئة تقريبا مقارنة بمستواه في شباط/فبراير الماضي، عندما هبط إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاما، وهو ما شجع شركات النفط على استئناف التنقيب في مناطق النفط الصخري.

وبحسب بيانات شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية الأمريكية، فإن شركات الإنتاج رفعت عدد الحفارات العاملة خلال 12 أسبوعا من بين 14 أسبوعا ماضية.

في الوقت نفسه فإن تراجع إنتاج النفط الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل لن يكون بوتيرة التراجع التي كانت متوقعة في أوقات سابقة، بسبب تحسن نشاط التنقيب، سواء من حيث الكفاءة أو عدد المنصات العاملة، بحسب أدم سيمنسكي مدير إدارة معلومات الطاقة.

وبحسب تقديرات الإدارة، فإنه من المتوقع أن يكون متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط خلال العام الحالي 41.92 دولار للبرميل، وليس 41.16، وفقا لتقديرات أغسطس الماضي. في حين تتوقع أن يكون متوسط السعر العام المقبل 50.58 دولار للبرميل.