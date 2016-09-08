﻿رئيس المجلس الأوروبي يقول لبريطانيا : «الكرة في ملعبكم الان»

لندن – د ب أ: ذكرت وكالة (برس أسوسيشن) البريطانية للانباء أن رئيس المجلس الاوروبي، دونالد توسك، قال لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اجتماع في لندن أمس الخميس «الكرة الآن في ملعبكم»، وذلك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال في محادثات، قبيل اجتماع باقي زعماء الاتحاد الاوروبي الـ27 في براتيسلافا الأسبوع المقبل، أه يرغب في أن تدشن بريطانيا عملية خروجها من الاتحاد الاوروبي، والتي تستغرق عامين، «في أقرب وقت ممكن».

وأضاف توسك أن القمة المقررة الاسبوع المقبل، وهي الأولى التي لا تضم بريطانيا منذ أن صوت الناخبون لصالح خروجها من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو الماضي، سوف «تبحث التداعيات السياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي».

وأكد أن جميع الدول الأعضاء الباقين الـ27، تنتظر تنفيذ بريطانيا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي الخطوة الرسمية المطلوبة لبدء عملية الخروج.

وقال توسك مخاطبا ماي « إن الأمر ببساطة هو أن الكرة في ملعبكم الآن». وأضاف «ليس لدي شك في أنه في نهاية المطاف، هدفنا الاستراتيجي المشترك هو إرساء أوثق علاقات ممكنة».

من جانبها، قالت ماي إنها ترغب في عملية سلسة، مضيفة أنها وتوسك لديهما قضايا خطيرة يلزم بحثها.

على صعيد آخر أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تباطؤ النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وقال ان «المخاطر في تزايد» في إشارة إلى عوامل دولية من بينها نتيجة الاستفتاء الذي جرى في بريطانيا في حزيران/يونيو الماضي.