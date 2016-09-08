﻿الاستيطان الإسرائيلي يعرقل انتشار وتطور زراعة عنب الخليل

الخليل – الأناضول: كغيره من موروثات الشعب الفلسطيني، لم يسلم عنب محافظة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) من الاستيطان الإسرائيلي وآثاره السلبية. «

فعنب الخليل، الذي تغنّى بحلاوته الشعراء قديما وقالوا «الشهد في عنب الخليل»، بات يئن في موسم جني ثماره، من مرارة الاستيطان، بعد أن كان سببا في جعل هذه المحافظة محط أنظار الفلسطينيين عامة والتجار خاصة، في هذا التوقيت من كل عام، بفضل شهرته الواسعة.

وبات عنب الخليل مهددا من منافسه الإسرائيلي الذي يزرع معظمه في المستوطنات، حيث تغرق الأسواق الفلسطينية بآلاف الأطنان من العنب الإسرائيلي الذي يمتاز بجذبه للأنظار لاستخدام أسمدة ومواد كيماوية في زراعته.

يوسف أبو ماريا، مزارع فلسطيني وناشط في قضايا مناهضة الاستيطان، يملك كرم (مزرعة) عنب، في بلدة بيت أُمَّر شمالي الخليل، يقول ان العنب رمز لبلدته التي تزرع نحو 6 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع).

ويضيف «زراعة العنب مورث ثقافي لأهالي بلدتي خاصة، ولأهالي محافظة الخليل عامة، ففي كل بيت يوجد مزارعين للعنب، وكافة الحقول تقريبا تزرع بالعنب».

ويوضّح، وهو يجني محصول العنب من مزرعته الخاصة، أنه يزرع في الخليل أنواع عديدة من العنب، أشهرها «الزوين البلدي»، و«البيروتي»، و«الحلواني»، و«الشامي الدابوقي الجندلي»، مبيناً أن كل نوع منها له لون وطعم خاص.

يقول المزارع الفلسطيني، بينما يتذوق حبات العنب وهو يبتسم «الشهد في عنب الخليل، تذوق هذه الحبات.. سكر، هنا محصول العنب بلدي دون ري، أو سماد ومواد كيماوية، هذا ما يميّزه».

ويسوق أبو ماريا منتجاته في السوق المحلي الفلسطيني، ويتذمر من عدم قدرته على التصدير للخارج ويقول «كان عنب الخليل يصدر للسوق الأردني ولعدد من الدول العربية، اليوم يسوّق هنا في الضفة الغربية فقط، والقليل منه يسوق إلى الأردن، مما أدى إلى تدني سعره، وتكبيد المزارع خسائر كبيرة».

ويشتكي المزارع الفلسطيني من منافسة العنب الإسرائيلي ويقول «بات السوق المحلي الفلسطيني ممتلئ بعنب إسرائيلي، العنب الإسرائيلي يمتاز بمنظره الجيد، لكونه يروى بالمياه ويُسمّد ويستخدم مواد كيميائية في معالجته من الأمراض، بعكس منتجاتنا، التي تروى بماء المطر فقط والخالية من المواد الكيمائية». بجوار مزرعة أبو ماريا، مزارع فلسطينية عديدة منها المهملة. ويقول عنها «بات العنب لا يشكل دخلا رئيسيا للمزارع، نتيجة عدم وجود سوق في الخارج، توجه العديد من المزارعين للعمل في مجالات أخرى».

وقديما كان العنب يشكل دخلا رئيسيا للمزارع، يكفيه طوال السنة.

ويبدأ قطف ثمار العنب مطلع أغسطس/آب من كل عام، ويستمر عدة شهور، ومنه ما يقطف منتصف ديسمبر/كانون الأول.

في التلال القريبة من تلك المزارع تنتشر مزارع عنب لمستوطنين يهود، يسكنون مستوطنات غوش عتصيون القريبة من البلدة. يقول أبو ماريا عنها «هذه أراض فلسطينية، استولوا عليها وحولوها لمزارع».

أما الشيخ الثمانيني عبد الحميد أبو ماريا فيقول، بينما يقطف ثمار العنب في مزرعته ببلدة بيت أُمَّر «العنب يمثل رزقي، ورغم أنه بات لا يمثل دخلا رئيسيا للمزارع، لكن نبقى محافظين على هذا التراث». ويضيف «في السابق كنا نبدّل محصول العنب ومنتجاته الأخرى (مثل الدبس والمُربى والزبيب والملبن)، بالقمح والشعير مع بلدات أخرى، كنا نصدر العنب للأردن، اليوم لا يوجد سوق له».

ويواصل حديثه «تزوجت وأنجبت أبنائي وربيتهم من العمل في كرم العنب، لا شغل لي غير العنب، نعمل به طوال العام، في الخليل لا تزرع سوى أشجار العنب والتفاح والخوخ، بسبب برودة الجو».

ووفق أبو ماريا فإن 78 في المئة من إنتاج العنب الفلسطيني يتم تسويقه، ويصنع 12 في المئة منه، وهدايا وفاقد 10 في المئة. ويضيف أن 75 في المئة من الإنتاج المسوّق يباع في السوق المحلي الفلسطيني، و24 في المئة في السوق الإسرائيلي، و1 في المئة في السوق الأردني.

ولفت إلى أنه تم السماح بالتصدير إلى الأردن هذا العام منذ بداية الموسم بعد أن كان يسمح بذلك بعد منتصف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، متوقعا زيادة كبيرة هذا العام في التصدير.

ويعرف عنب الخليل بشهرة كبيرة في فلسطين وكذلك في الأردن، والزائر لمحافظة الخليل يمر على عشرات باعة العنب المنتشرين على قارعة الطرق.

وحسب فتحي أبو عياش، رئيس جمعية مزارعي العنب والفواكه، يزرع في الضفة الغربية والقدس وغزة نحو 63 ألف و640 دونما من الأرض بالعنب، 75 في المئة منها في محافظات بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية.

وينتج العنب الفلسطيني نحو 55 ألف و450 طن سنويا، ويعمل في زراعته نحو 10 آلاف مزارع.

وحسب أبو عياش يدخل السوق الفلسطيني في موسم العنب نحو 27 ألف طن من العنب الإسرائيلي المنافس والأجمل منظرا، ولكن ليس الأفضل طعما.

ويباع الكيلو غرام من العنب الفلسطيني بسعر يتراوح بين 2-5 شيكل (نحو نصف دولار إلى دولار ونصف)، بينما يباع الكيلو من العنب الإسرائيلي بين 10-12شيكل (نحو دولارين ونصف إلى ما يزيد عن 3 دولار)

وسنويا ينظم الفلسطينيون مهرجانا لتسويق العنب نهاية سبتمبر/أيلول.