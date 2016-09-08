﻿وزير الطاقة الجزائري يلتقي اليوم بنظيره السعودي وأمين عام أوبك سعيا إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج

الجزائر – رويترز: قال مسؤول جزائري ومصادر في منظمة «أوبك» ان وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، سيلتقي بنظيره السعودي خالد الفالح ومحمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، في باريس اليوم الجمعة في إطار تحركات من أجل إبرام اتفاق عالم لتثبيت إنتاج الخام بهدف دعم أسعار النفط.

وأكد مصدر في المنظمة نبأ الاجتماع الذي يأتي في إطار مبادرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج، في ظل تضرر المنتجين من تخمة المعروض، التي خفضت أسعار الخام نحو النصف على مدى العامين الأخيرين.

وقال المصدر «هناك تحرك قوي للتوصل إلى اتفاق بين أوبك والمنتجين الآخرين لتثبيت الإنتاج على أقل تقدير. يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه. لكن إذا قررنا التثبيت فعلينا أن نستخدم مصادر ثانوية لقياس مستويات الإنتاج. لا نستطيع السماح لكل دولة باستخدام طريقة مختلفة. يجب أن توافق إيران على العمل مع المنتجين الآخرين واستخدام مصادر ثانوية.»

وتقول طهران إنها تدعم أي إجراءات لاستقرار السوق. لكنها لم تذكر بعد ما إذا كانت ستنضم إلى اتفاق عالمي قبل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا أم لا، وهو المستوى الذي تقول إنها كانت تضخه قبل فرض العقوبات الغربية عليها في 2012، والتي رفعت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المصدر في «أوبك» ان إنتاج إيران قبل العقوبات لم يتجاوز قط 3.75 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر ثانوية تتضمن مستشارين ووسائل إعلام متخصصة في أخبار القطاع تقدر مستويات الإنتاج بشكل مستقل.

وقالت إيران انها تنتج ما يزيد قليلا على 3.8 مليون برميل يوميا. وألمحت يوم الثلاثاء الماضي إلى أنها مستعدة للعمل مع السعودية وروسيا لتعزيز الأسعار، بينما بدأت تساوم «أوبك» بخصوص استثناء محتمل من أي سقف إنتاج.

وقال المصدر ان منتجي النفط الرئيسيين يحاولون إقناع طهران بالانضمام إليهم، مضيفا أن هناك تفاهما مبدئيا بأن ليبيا هي الوحيدة التي يمكن أن تنال استثناء.

وتابع «هناك تحرك لجعل الأمور تمضي بسلاسة وحل أي مشكلة»، مضيفا أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن مستوى التثبيت.

تستضيف الجزائر اجتماعات «منتدى الطاقة الدولي» بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري. وتوجه بوطرفة إلى موسكو أمس الخميس بعد زيارة قطر وإيران.