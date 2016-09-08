﻿السودان يدعو المستثمرين الزراعيين الأتراك إلى الدخول في صناعة الأسمدة الطبيعية

الخرطوم – الأناضول: دعا السودان أمس الأربعاء المستثمرين الأتراك إلى الدخول في صناعة الأسمدة الطبيعية، التي تتوفر مواد خامها بكميات كبيرة في البلاد.

ويقدر حجم الاستثمارات التركية في السودان بنحو ملياري دولار أمريكي، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار، وفق وزراة الاستثمار في السودان.

ودعا أحمد محمد صادق الكاروري، وزير المعادن السوداني، المستثمرين الأتراك الذين يعملون في مجال الزراعة بالسودان إلى الدخول في الاستثمار في مجال الأسمدة الطبيعية .

وقال في تصريحات صحافية أمس، عقب لقائه عدداً من المستثمرين الأتراك، ان الاستثمار في مجال الأسمدة الطبيعية ما زال في أول خطواته خاصة أن السودان يستورد الأسمدة من الخارج، وتشكل فاتورته عبئاً على القطاع الزراعي به.

وتتوفر المعادن التي تدخل في صناعة الأسمدة الطبيعية في مناطق مختلفة من السودان، ومنها الفوسفات والبوتاسيوم الذي يتواجد في مناطق البحر الأحمر والمناطق الشمالية) وجنوب كردفان.