﻿البورصة السعودية ترتفع بدعم البتروكيميائيات.. وسوق قطر تهبط بفعل جني الأرباح

دبي – رويترز: ساعدت أسهم البتروكيميائيات في صعود المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية أمس الخميس، إذ وجدت دعما في تعافي أسعار النفط الخام، بينما سجلت السوق القطرية أداء ضعيفا مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم التي صعدت خلال الشهر الأخير.

وشهدت بعض الأسواق تداولات هزيلة، قبيل إغلاق بورصات الشرق الأوسط بسبب عطلة عيد الأضحى معظم أو جميع أيام الأسبوع المقبل، وهو ما زاد من مخاطر إبقاء المستثمرين على مراكز كبيرة. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.6 في المئة، في أقل حجم للتداول اليومي منذ بداية العام.وفاق عدد الأسهم الرابحة الخاسرة بواقع 114 إلى 33.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 0.6 في المئة في حين صعد سهم ينبع الوطنية للبتروكيميائيات «ينساب» 1.3 في المئة.

وقال جاسم الجبران، محلل الأسهم لدى «الجزيرة كابيتال» السعودية، ان المستثمرين يلاحظون التحسن الطفيف في أسعار النفط وتحسن بيانات التجارة الصينية نظرا لأن الكثير من شركات البتروكيميائيات تبيع منتجاتها هناك.

غير أن بعض الأسهم التي تتركز أنشطتها في السوق المحلية ارتفعت أيضا،حيث زاد سهم «الاتصالات السعودية» 0.4 في المئة إلى 57.75 ريال.

وقال محللون لدى «الأهلي كابيتال» ومقرها الرياض انهم لا يزالون يوصون بزيادة الوزن النسبي لسهم «الاتصالات السعودية» في المحافظ الاستثمارية، مع إعطاء السهم سعرا مستهدفا قدره 68.90 ريال. وعزوا ذلك إلى الطبيعة الدفاعية لقطاع الاتصالات والميزانية القوية للشركة واستدامة توزيعاتها.

وتعافى مؤشر سوق دبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.04 في المئة في أقل حجم للتداول في البورصة هذا الأسبوع.

وقفز سهم «شعاع كابيتال» 5.7 في المئة لتصل مكاسبه على مدى الأسبوع الأخير إلى 25.8 في المئة. وقبل أسبوع بدأت «شعاع كابيتال» في تقديم خدمات صناعة السوق للعقود الآجلة للأسهم المفردة التي طرحت حديثا في بورصة ناسداك دبي.

وارتفع مؤشر «إعمار» العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة، بنسبة 0.6 في المئة.

وتعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي أيضا من خسائره الصباحية، ليغلق مرتفعا 0.2 في المئة. وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.1 في المئة، وزاد سهم «اتصالات» 0.8 في المئة.

وهبط مؤشر البورصة القطرية واحدا في المئة، مع استمرار تباطؤ بعض الأسهم بعد أدائها الفائق في الشهر الماضي توقعا لإدراجها على مؤشر «إف.تي.إس.إي» للأسواق الناشئة الثانوية يوم 20 سبتمبر/أيلول.

وخسر سهم بنك قطر الوطني 1.2 في المئة ليصل إلى 155.10 ريال بعدما بلغ 169.80 ريال الشهر الماضي.

وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للسوق 0.5 في المئة، مع ارتفاع ما يزيد قليلا على نصف الأسهم المتداولة عليه. وقفز سهم «عامر غروب» للتطوير العقاري 3.5 في المئة.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات نشرتها صحيفة (البورصة) أن القاهرة تجري محادثات في مراحل متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة جديدة بقيمة تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، في إطار تمويلات ثنائية تقارب ستة مليارات دولار طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار.

ويحجم الكثير من المستثمرين الأجانب عن تكوين مراكز دائنة في السوق لحين ظهور دلائل واضحة على أن الحكومة قادرة تماما على تلبية شروط قرض صندوق النقد وملتزمة بتنفيذها.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 6177 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.04 في المئة إلى 3519 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المئة إلى 4516 نقطة.

وهبط المؤشر القطري واحدا في المئة إلى 10534 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5429 نقطة.

ونزل المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5778 نقطة. كما نزل المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1120 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 8188 نقطة.