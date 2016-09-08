﻿فينغر في طريقه إلى الرحيل عن أرسنال!

لندن – الأناضول: كشفت صحيفة «صن» البريطانية، عن نية مسؤولي نادي أرسنال الإنكليزي في عدم التجديد للفرنسي آرسين فينغر مدرب الفريق. وأضافت الصحيفة أن «النادي يحاول من الآن التفاوض مع ايدي هاو المدرب الحالي لبورنموث، لتدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي». وينتهي عقد فينغر مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري. ويعتبر فينغر (67 عاما) من أقدم مدربي الدوري الانكليزي، حيث يتولى الإشراف على تدريب أرسنال منذ 1996 حتى الآن، وتولى قبلها تدريب فريقي نانسي وموناكو الفرنسيين.

رابطة الدوريات الأوروبية تنتقد تعديلات اليويفا على دوري الأبطال

برلين – د ب أ: انتقدت رابطة الدوريات الأوروبية للمحترفين لكرة القدم مساعي الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الرامية لإجراء تعديلات في دوري أبطال أوروبا بدون تشاور كاف معها، ما يهدد جدولة مواعيد المباريات المحلية التي تقام في الوقت ذاته مع مباريات البطولة الأهم في القارة على مستوى الأندية. وذكرت الرابطة قبل اجتماع لها في العاصمة الهولندية أمستردام «إن رابطة الدوريات الأوروبية تعتقد أن الطريقة التي أجريت بها هذه العملية من اليويفا تبدو غير مقبولة للمنظمة التي تدعي أنها الهيئة الإدارية العليا للكرة الأوروبية». وأضافت: «تم الإعلان عن إصلاحات واسعة في الكرة الأوروبية، بدون دعم وإجماع من القائمين على بطولات الدوري المحلي في أوروبا». وتتضمن الإصلاحات، التي أعلن عنها اليويفا، حصول كل بطولة من بطولات الدوري الأوروبي الأربع الكبرى على أربعة مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال. وشنت الرابطة هجوما لاذعا على تلك الإصلاحات حيث أوضحت أنه سيكون لها «تأثير ضار على المسابقات المحلية»، وتخلق «نموا متسارعا في ما يتعلق بالفجوة المالية والرياضية بين أكبر الأندية في أوروبا وغيرها من الأندية الأخرى».

سويسرا تستضيف بطولة كرة قدم للاجئين

لوزان (سويسرا) – أ ف ب: سيشارك نحو 120 من المهاجرين وطالبي اللجوء في سويسرا في دورة كرة قدم الاسبوع المقبل، بدعم من الاتحاد الاوروبي للعبة بحسب ما ذكر المنظمون. ويجري تنظيم البطولة الاولى للمهاجرين من منظمة «هوسبيس جنرال» الخيرية في جنيف، التي تأسست عام 1535، مع السلطات المحلية في مدينة نيون حيث يتخذ الاتحاد القاري مقرا له. وسيتم تقسيم المهاجرين الى 16 فريقا من 10 لاعبين، بحسب منسق المشروع ميشال نيكوليه: «يأتي معظمهم من اريتريا واثيوبيا. البعض ايضا من سوريا والعراق وافغانستان وغرب افريقيا». وشرح ان اللاعبين يعيشون في مراكز في جنيف ولوزان ونيون. يتضمنون طالبي اللجوء الحاليين وآخرين منحوا حق اللجوء». وينطلق الحدث في 14 ايلول/ سبتمبر الحالي على ملاعب خارج مقر الاتحاد الاوروبي.

كريستال بالاس يتعاقد مع الفرنسي فلاميني

لندن – د ب أ: أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي عن تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي ماثيو فلاميني حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. وانضم فلاميني (32 عاما) إلى كريستال بالاس بعد فسخ عقده مع ارسنال. وشارك فلاميني في 246 مباراة مع أرسنال خلال فترتين احترافيتين، حيث ساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي ثلاث مرات. وسبق لفلاميني اللعب في مارسيليا الفرنسي وميلان الإيطالي الذي فاز معه بالدوري الإيطالي في 2011.

الحارس البرتغالي ميكا ينضم إلى سندرلاند

لندن – رويترز: أعلن نادي سندرلاند الانكليزي التعاقد مع الحارس البرتغالي ميكا لعامين من بوافيستا. وسيصل الحارس البالغ 25 عاما الى سندرلاند عقب موافقة الفيفا على الصفقة، حيث لم يستطع الفريق البرتغالي اكمال الاجراءات المطلوبة قبل غلق نافذة الانتقالات في 31 اغسطس/ آب بسبب مشاكل فنية. ويغيب فيتو مانوني الحارس الاساسي لسندرلاند لثلاثة أشهر بسبب اصابة في المرفق وسيعوضه الحارس الثاني جوردان بيكفورد. وخاض ميكا 26 مباراة مع بوافيستا الذي احتل المركز 14 في الدوري البرتغالي الموسم الماضي.

الإصابة تحرم ليفركوزن من الأوكراني يورشينكو 6 أسابيع

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني أن لاعب وسطه الأوكراني فلادلين يورشينكو سيغيب عن الملاعب لشهر على الأقل بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده. وأوضح ليفركوزن أن الفحوص الأخيرة على موضع إصابة يورشينكو (22 عاما) في قصبة الساق اليسرى التي تعرض لها في تدريبات منتخب أوكرانيا، اثبتت حاجته للراحة ما بين أربعة وستة أسابيع. وخسر ليفركوزن مباراته الأولى في البوندسليغا ويواجه هامبورغ يوم السبت المقبل في الجولة الثانية.