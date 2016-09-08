﻿«ليبرتي ميديا» تشتري فورمولا ـ1 بـ4.4 مليار دولار!

نيويورك – رويترز: قالت شركة «ليبرتي ميديا» للإعلام والاتصالات ومقرها الولايات المتحدة، إنها ستشتري بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 مقابل 4.4 مليار دولار من مجموعة تقودها شركة الاستثمار المباشر «سي في سي كابيتال بارتنرز».

و»ليبرتي ميديا» هي أكبر شركة لخدمات التلفزيون والإنترنت الفائق السرعة في العالم، وتمتلك حصصا في فريق اتلانتا بريفز المنافس في دوري البيسبول الأمريكي وخدمة «سيريوس» الإذاعية ومجموعة «لايف نيشن» الترفيهية إضافة لحصص أقلية في «تايم وورنر» و»فياكوم». وتعمل «ليبرتي ميديا» العملاقة، التي يقودها قطب خدمات التلفزيون المدفوع الأمريكي جون مالون، في أكثر من 30 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية عبر مجموعة من العلامات التجارية المختلفة. وستدشن الصفقة عهدا جديدا للرياضة التي يهيمن عليها الأوروبيون والتي سعت طويلا لدخول سوق الولايات المتحدة واجتذاب جماهير جديدة.