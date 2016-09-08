﻿إيقاف السباح الأمريكي لوكتي عشرة شهور!

نيويورك – د ب أ: قررت اللجنة الأولمبية الأمريكية والاتحاد الأمريكي للسباحة إيقاف السباح الأولمبي رايان لوكتي لمدة عشرة شهور بعد مزاعم كاذبة حول تعرضه للسرقة خلال أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن العقوبة، لكن من دون أن يتم الإعلان الأمر حتى الآن رسميا من الجهات المسؤولة. ولن يتمكن لوكتي بموجب هذه العقوبة من المشاركة في بطولة العالم للسباحة التي تقام العام المقبل في المجر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي ان ان» التلفزيونية نقلا عن مصدر مطلع. وأكد لوكتي في وقت سابق تحمله لمسؤولية الكاملة عن الحادث الذي وقع في أولمبياد ريو دي جانيرو والذي أوقعه وثلاثة من زملائه في فريق السباحة الأمريكي في مشاكل مع السلطات الأمنية. وقال لوكتي (32 عاما) الفائز بـ12 ميدالية أولمبية في مقابلة مع شبكة «ان بي سي» التليفزيونية الأمريكية، أن ما قاله في البداية للسلطات البرازيلية حول تعرضه وزملاءه غونار بينتز وجاك كونغر وجيمس فيغن لسرقة بالاكراه في محطة للتزود بالوقود، كانت تصريحات مبالغا فيها. وأوضح: «لقد بالغت في هذه القصة، وإذا لم أفعل ذلك لم نكن لنصل إلى هذه الفوضى». وبناء على ما حدث في ريو قررت شركة «سبيدو» للملابس السباحة وشركة «رالف لورين» للأزياء إنهاء عقد رعاية لوكتي. وقالت سبيدو إنها ستتبرع بـ50 الف دولار من مستحقاته إلى المؤسسة الخيرية «انقذوا الأطفال» (سيف ذا تشيلدرن) لمساعدة الأطفال في البرازيل.