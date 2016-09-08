﻿الترجي التونسي يفوز على لخويا القطري

الدوحة – د ب أ: نجح الترجي التونسي في الفوز على نظيره لخويا القطري 28/27، بصالة دحيل الرياضية ضمن بطولة العالم للأندية ابطال القارات لكرة اليد (سوبر غلوب 2016) ليختتم مشاركته في البطولة بالحصول على المركز الخامس.

ورغم ان المباراة تعتبر ترتيبة لا أكثر بعدما فقد كلا الفريقين حظوظ المنافسة على اللقب، الا ان ذلك لم يمنع الجماهير من مشاهدة واحدة من امتع مباريات البطولة، خاصة انها جمعت بين بطل آسيا وبطل افريقيا واتسمت المواجهة في أغلب فتراتها بحماس كبير وندية واضحة في الشوط الأول. ولم تختلف الامور كثيرا في الشوط الثاني حيث قدم اللاعبون مستويات تنافسية ممتعة، وكانت الكلمة العليا لممثل اليد التونسية، حيث نجح في التقدم بفارق مريح خلال الدقائق الاخيرة، قبل ان يتأثر بكثرة الإستبعادات، وكاد أن يخسر المباراة بعدما لعب بثلاثة لاعبين فقط في آخر دقيقتين، غير ان الرغبة في الفوز كانت لها الكلمة الفاصلة. وتجدر الإشارة أن فريق توباتي البرازيلي نجح في انهاء مشاركته ببطولة العالم للأندية ابطال القارات في المركز السابع، بعد فوزه على جامعة سيدني الأسترالي 35/23، وانتهى الشوط الاول للفريق البرازيلي ايضا 20/11.