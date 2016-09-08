﻿أهلي دبي يكتسح العين بخماسية

دبي – الأناضول: اكتسح فريق أهلي دبي، ضيفه العين 5/1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة لكرة القدم (كأس الإمارات).

وسجل خماسية أهلي دبي، البرازيلي رودريغو دوس سانتوس وحبيب الفردان ووليد حسين والغاني أسامواه جيان والبرازيلي ايفرتون ريبيرو في الدقائق 5 و42 و69 و79 و89، بينما أحرز هدف العين الوحيد البرازيلي كايو فيرنانديز في الدقيقة 91. وضمن المجموعة ذاتها، تغلب الشباب على مضيفه اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة، سجلها الأرجنتيني توماس دي فينسنتي، والهولندي رود بويمانز، والبرازيلي هنريك لوفانور في الدقائق 38 و78 و88. وتقام اليوم المباراة الأخيرة ضمن المجموعة ذاتها، بين دبا الفجيرة وبني ياس. ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النصر والعين، ثم بني ياس بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة واتحاد كلباء.

وفي المجموعة الأولى، فاز الوصل على مضيفه حتا بهدفين دون رد، سجلهما البرازيلي كاتيدو كيريا والأوزبكي فابيو دي ليما في الدقيقتين 38 و47. وتقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب الوحدة مع الظفرة، والشارقة مع الإمارات. ويتصدر الوصل ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الظفرة برصيد 3، ثم الجزيرة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الوحدة، ثم الإمارات بلا رصيد بفارق الأهداف عن الشارقة وحتا. ويتأهل للمربع الذهبي الأول والثاني من كلا المجموعتين.