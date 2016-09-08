﻿تأهل فافرينكا ونيشيكوري وسيرينا إلى المربع الذهبي… وإقصاء موراي

نيويورك (الولايات المتحدة) – د ب أ: تأهل نجم التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى المربع الذهبي ل (فلاشينغ ميدوز)، آخر بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى لهذا الموسم بعد فوزه على الأرجنتيني خوان دل بوترو 7/6 (7/5) و4/6 و6/3 و6/2 في دور الثمانية.

ويلتقي فافرينكا المصنف الثالث، في الدور قبل النهائي مع الياباني كي نيشيكوري الذي فجر مفاجأة كبيرة وأطاح بالبريطاني أندي موراي 1/6 و7/6 و6/4 و1/6 و7/5. واحتاج فافرينكا إلى أكثر من ثلاث ساعات لينهي مغامرة دل بوترو هذا الصيف والتي شهدت تتويجه بالميدالية الفضية في أولبياد ريو دي جانيرو. وثأر فافرينكا من هزيمته في نسخة العام الحالي من بطولة ويمبلدون أمام دل بوترو بطل أمريكا المفتوحة في 2009، قبل أن يخضع لأربعة عمليات في الرسغ، ما أثر على مسيرته. وقال فافرينكا: «كانت الأجواء مجنونة، الأمر رائع بالنسبة لي، واحدة من أصعب مبارياتي أمامه، سعيد بتحقيق الفوز». ومن جانبه احتاج نيشيكوري المصنف السادس إلى أربع ساعات للفوز على البطل الأولمبي موراي، ليصل إلى المربع الذهبي لبطولة فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية في آخر ثلاثة أعوام. وخلال تسع مواجهات بينهما فاز نيشيكوري مرتين فقط مقابل سبعة انتصارات لموراي، الذي خسر للمرة الثانية فقط منذ بطولة كوينز، حيث حقق 26 انتصارا مقابل هزيمتين فقط منذ حزيران/ يونيو الماضي. وحافظ نيشيكوري على مسيرته القياسية التي لم تشهد هزيمته أمام أي من المصنفين العشرة الأوائل في آخر خمس مواجهات له في فلاشينغ ميدوز.

وفي منافسات السيدات، فازت الأمريكية سيرينا ويليامز على الرومانية سيمونا هاليب 2/6 و6/4 و6/3 لتبلغ المربع الذهبي. وأبعدت ويليامز أي خطورة عنها في ما يتعلق بموقعها في صدارة التصنيف العالمي، إذ أن خسارتها كانت ستهدي الألمانية انجيلكه كيربر المركز الأول في التصنيف. وتسعى ويليامز للفوز بلقب فلاشينغ ميدوز للمرة السابعة بجانب حصد اللقب الثالث والعشرين لها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في رقم قياسي. وحققت التشيكية كارولينا بليسكوفا انتصارها العاشر على التوالي، لتصعد إلى الدور قبل النهائي عقب فوزها على الكرواتية الصاعدة آنا كونغو بنتيجة 6/2 و6/2. وفرضت اللاعبة التشيكية، المصنفة العاشرة على البطولة، التي توجت بلقب بطولة سينسيناتي الشهر الماضي، سيطرتها على مجريات المباراة، حيث لم تخسر سوى خمس نقاط فقط خلال امتلاكها للإرسال. وبهذا الفوز، فقد حققت بليسكوفا، التي تغلبت على الأمريكية فينوس وليامز في الدور الرابع للبطولة، انتصارها الحادي والثلاثين هذا الموسم. وعلقت اللاعبة التشيكية على فوزها، قائلة: «إنه شعور رائع، أنا متشوقة للغاية للعب في المربع الذهبي لإحدى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتي الرياضية». وأوضحت بليسكوفا: «لقد لعبت جيدا اليوم، وأدرك أن آنا كان بإمكانها تقديم أداء أفضل. أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز». وأضافت بليسكوفا: «إن نجاحي في كسر إرسال آنا في الشوط الأول ساعدني كثيرا أيضا. حافظت على هدوئي طوال اللقاء وتمكنت من تسديد الكرات بشكل جيد».