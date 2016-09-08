﻿الصراع على رئاسة اليويفا يشتعل بين فان براغ وسفيرين!

كوبنهاغن – د ب أ: قلل الهولندي مايكل فان براغ المرشح لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من دوره في التفاوض حول عملية إصلاح دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي اشتعل فيه الصراع حول خلافة ميشيل بلاتيني في منصب رئيس اليويفا.

وقال فان براغ: «هناك إطار عمل، نقطة بداية للمفاوضات، التي مررتها إلى إدارة اليويفا، لكنني لم أشارك في المفاوضات». ويتنافس فان براغ رئيس الاتحاد الهولندي مع الكسندر سفيرين رئيس الاتحاد السلوفيني على خلافة بلاتيني الموقوف خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش الكونغرس الاستثنائي يوم الأربعاء المقبل في أثينا. وانتقد سفيرين إصلاحات دوري الأبطال، والتي ستشهد ضمان حصول فرق الدوريات الكبرى على أربعة مقاعد في دور المجموعات، وقال: «لم أشارك في الأمر، وإذا تم انتخابي لن أستطيع تغيير الواقع الحالي، من أجل البلاد الصغيرة مثل سلوفينيا هو ليس بالشيء الجيد، المشروع تتم مناقشته منذ عدة أشهر ولكن تم توصيل حجم ضئيل من المعلومات للاتحادات الوطنية». وأضاف: «عرفنا فقط أن هناك مجموعة مع مايكل فان براغ، فرناندو غوميز وديفيد جل يرغبان في قيادة المفاوضات مع رابطة الأندية الأوروبية».

وشدد فان براغ على أنه يستحق الإشادة به على الترويج للدوري السوبر الأوروبي، بدلا من الانتقادات التي يتعرض لها. وأوضح: «كان مصدر تهديد حقيقيا، وأنا فخور بنفسي لأنني ذهبت مرتين إلى ميونيخ للحديث مع رئيس رابطة الأندية الأوروبية كارل هاينز رومينيغه، لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة». وأضاف: «جئت من بلد ذات أندية متوسطة وصغيرة ولن أعمل على تهميشهم أبدا». وانسحب الأسباني انخيل ماريا فيار القائم بأعمال رئيس الاتحاد الأوروبي من انتخابات الرئاسة، ليترك فان براغ وسفيرين وحدهما في الساحة خلال عملية التصويت التي ستجرى بمشاركة 55 اتحادا وطنيا. وحصل فان براغ على تأييد إنكلترا وبلجيكا، لكن ألمانيا وفرنسا وروسيا سيدعمون سيفرين.