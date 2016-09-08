﻿شالكه في مواجهة صعبة أمام البايرن اليوم ودورتموند في ضيافة لايبزيغ غداً

برلين – د ب أ: يتطلع شالكه لتحقيق فوزه الأول في تحت قيادة مدربه الجديد ماركوس فينزيرل عندما يستضيف حامل اللقب بايرن ميونيخ اليوم في المرحلة الثانية، في الوقت الذي يخوض فيه لايبزيغ أول مباراة على أرضه في البوندسليغا عندما يستضيف بوروسيا دورتموند غداً.

وأقدم شالكه على الاستعانة بفينزيرل في نهاية الموسم الماضي، لكن المدرب السابق لاوغسبورغ استهل مسيرته مع فريقه الجديد بالهزيمة على ملعب اينتراخت فرانكفورت. ويسجل شالكه ظهوره الأول على ملعبه هذا الموسم لكنه سيكون في مهمة شاقة أمام البايرن. وقال الهولندي كلاس يان هونتيلار مهاجم شالكه: «ندرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام بايرن ميونيخ، نتوقع مواجهة خصم قوي، بدأ الموسم بالفوز بستة أهداف». وأضاف: «بصرف النظر عن أي شيء، سندخل المباراة بشكل إيجابي حيث نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبنا، لذا نسعى لتقديم أداء قوي وسط مساندة من جماهيرنا». ولم يجد بايرن أي صعوبة في اكتساح فيردر بريمن بستة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، لكن المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي حذر فريقه من الغرور أمام شالكه، وقال: «أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة، لقد خسروا المباراة الأولى، لذا سيدخلون المباراة بحافز كبير لتحقيق الفوز». وأضاف: «مواجهة شالكه تكون صعبة دائما، لديهم ملعب رائع، أجواء مذهلة، سنبذل قصارى جهدنا وسنحاول الفوز». ويتطلع شالكه لتحقيق أول فوز على البايرن منذ فاز عليه 2/صفر في كانون الأول/ ديسمبر 2010.

ومن المتوقع أن يكون المنافس الأبرز للبايرن هذا الموسم بوروسيا دورتموند، الذي يدخل مباراته أمام لايبزيغ مساء السبت بمعنويات عالية بعد فوزه على ماينز 2/1 في الجولة الأولى. ولا يتمتع لايبزيغ بشعبية واسعة في كامل ألمانيا بسبب الدعم واسع النطاق الذي يحظى به من شركة «رد بول»، لكن الفريق تعادل مع هوفنهايم 1/1 في الجولة الأولى. ويلتقي يوم السبت باير ليفركوزن مع هامبورغ وفولفسبورغ مع كولون وانغولشتات مع هيرتا برلين وفرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ بجانب الدربي الذي يجمع دارمشتات واينتراخت فرانكفورت، الذي يخوض المباراة وسط جماهيره بعد نهاية عقوبة الحرمان من جماهيره، والتي فرضت عليه في نهاية الموسم الماضي نتيجة سوء تصرف المشجعين. وفي مباريات الأحد يلتقي ماينز مع هوفنهايم وبريمن مع اوغسبورغ.