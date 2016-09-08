﻿مدرب وستهام: باييه جاهز للمشاركة أمام واتفورد

لندن – رويترز: قال سلافن بيليتش مدرب وستهام إن لاعب الوسط المهاجم ديميتري باييه سيدخل على الأرجح التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الانكليزي أمام واتفورد غدا السبت.

وشارك الدولي الفرنسي (29 عاما)، الذي يعاني من إصابات مزعجة، آخر مرة مع وستهام كبديل في أول مباراة في الموسم ضد تشلسي في الجولة الافتتاحية للدوري، لكنه لعب مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم أمام بلاروسيا الثلاثاء الماضي. وسجل باييه 12 هدفا بجميع المسابقات الموسم الماضي منذ انضمامه إلى وستهام في يونيو/ حزيران 2015 من مارسيليا. وقال بيليتش: «لم يلعب باييه معنا منذ مباراة تشلسي. شارك مع فرنسا وسنرى اليوم. أتوقع أن يكون جاهزا لبدء المباراة. افتقدناه وكذلك فرنسا». وأكد بيليتش أيضا أن لاعب الوسط الارجنتيني مانويل لانزيني، الذي عانى من إصابة في الركبة في يوليو/ تموز، عاد لكامل لياقته. وأضاف: «استعاد لانزيني عافيته بالكامل وكل اللاعبين الذي شاركوا مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولية لم يتعرضوا لأي إصابة».