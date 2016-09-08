﻿ميسي ينتظم في التدريبات بعد إصابته في ساقه اليسرى

برشلونة – الأناضول: انتظم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تدريبات برشلونة بعد انقطاع جراء الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه، أن الجهاز الفني بقيادة لويس إنريكي بات متفائلا بعد مشاركة ميسي في جزءٍ من التدريبات. وأعلن الجهاز الطبي قبل يومين تخفيف الحمل التدريبي عن ميسي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية أن إصابته في الساق اليسرى تستوجب خضوعه للراحة. وشعر ميسي بآلام بعد خوضه مع منتخب بلاده مباراة أوروغواي الجمعة الماضي، بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، ولم يشارك في لقاء فنزويلا فجر الأربعاء والذي انتهى بالتعادل 2/2. ونجح برشلونة في تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري ليملك في رصيده 6 نقاط.