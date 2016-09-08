﻿الدوري الاسباني: أندية اللاليغا تدخل مرحلة من الجدل بسبب مواعيد المباريات وارتفاع درجات الحرارة!

مدريد – د ب أ: في عام 1953 تمتع المخرج النمساوي الأسطوري فريتز لانغ بنجاح هائل لفيلمه «ذا بيغ هيت». والكثير من مشجعي الكرة الأسبانية، خاصة الأكبر سنا، ربما تذكروا هذا الفيلم الرائع الاسبوع الحالي، في ظل المعاناة التي يعيشونها بسبب الأجندة المزعجة لمباريات الليغا الأسبانية.

رابطة الدوري الأسباني في سبيل سعيها لمنافسة الدوري الإنكليزي والألماني في قارة آسيا، حددت مواعيد الكثير من المباريات في وقت الغداء أو في فترة الظهيرة، رغم ارتفاع درجات الحرارة في أيلول/ سبتمبر الحالي إلى أعلى معدل لها في أسبانيا خلال 30 عاما، إذ تبلغ درجة الحرارة في عديد من المدن أكثر من 40 درجة مئوية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مباراة سيلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد، وكلاهما عانى من بداية سيئة في بداية الموسم، ستقام في الساعة الواحدة من ظهر السبت، وهو الموعد الذي لم يسبق الاعتماد عليه أبدا من قبل في أسبانيا. وفي الساعة الرابعة من عصر السبت يلتقي ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا. ويوم الأحد يلتقي سبورتينغ خيخون مع ليغانيس في الثانية عشرة ظهرا ويلتقي بلنسية مع ريال بيتيس في الرابعة عصرا. وعلقت محطة «راديو ماركا» على ذلك بالقول: «مواعيد هذه المباريات تثير الجنون». وأضافت: «من الجيد محاولة بيع حقوق البث التلفزيوني في آسيا، لكن لا ينبغي المخاطرة بصحة اللاعبين والمشجعين».

ومن جانبه قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني: «الكثير من المشجعين في الصين سيشاهدون مباراة سيلتا فيغو مع أتلتيكو أكثر من دربي مانشستر بين يونايتد والسيتي التي تنطلق بعد هذا الموعد بساعة ونصف الساعة». وأضاف: «إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، قد يتم الغاء المباراة، كما سيكون هناك الكثير من الوقت المستقطع لشرب المياه خلال المباراة». وخسر سيلتا فيغو أول مباراتين له في الوقت الذي حصد فيه أتلتيكو نقطتين فقط. وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو: «ستكون مباراة مهمة جدا لنا». وأضاف: «لا يمكن أن نهدر أي نقطة أخرى مطلقا، نريد تحقيق الفوز فقط من الآن فصاعدا».

من ناحية أخرى، قد يتمكن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من الدفع بخط هجومه الذهبي المتمثل في غاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، رغم ان الأخير ما زال متأثرا من الإصابة التي لحقت به في الركبة في نهائي «يورو 2016». وقد لا يغامر بالدفع برونالدو، كما قد يلجأ لويس إنريكي مدرب برشلونة لإبقاء النجم ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء خلال المباراة أمام آلافيس يوم السبت، بعد تعرض قائد المنتخب الأرجنتيني للإصابة في الفخذ خلال مشاركته في المباراة أمام أوروغواي الاسبوع الماضي. وفي المقابل، يستعيد إنريكي جهود المهاجم البرازيلي نيمار الذي سجل هدف الفوز لمنتخب السامبا في شباك كولومبيا 2/1 الثلاثاء الماضي. ولم يشارك نيمار في أي مباراة مع برشلونة منذ أيار/ مايو الماضي، حيث شارك مع بلاده في أولمبياد ريو. ويتصدر برشلونة والريال الترتيب برصيد ست نقاط، بجانب لاس بالماس مفاجأة الموسم والذي يلاقي أشبيلية. ويلتقي ملقة مع فياريال غدا السبت، فيما يشهد يوم الأحد مواجهات تجمع بين ريال سوسيداد واسبانيول، وغرناطة مع إيبار وديبورتيفو لاكورونيا مع اتلتيك بلباو.