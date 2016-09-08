﻿أمريكي يسرق بنكا ليهرب من زوجته… إلى السجن!

■ كانساس ـ رويترز: أظهرت وثائق في محكمة أن رجلا في ولاية كانساس الأمريكية سرق بنكاً الأسبوع الماضي ليدخل السجن هرباً من زوجته. وقال لورنس جون ريبل (70 عاماً) لزوجته عقب شجار يوم الجمعة إنه «يفضل أن يكون في السجن بدلاً من البيت.»

وبعدما كتب رسالة مقتضبة تقول إن معه بندقية ويريد بعض المال توجه ريبل إلى مصرف في كانساس سيتي وسلمها إلى الصراف. وأعطاه الصراف حوالي ثلاثة آلاف دولار وبدلاً من أن يسارع إلى الفرار من فرع بنك «برازرهود أند تراست» جلس ريبل على مقعد في ردهة البنك واعترف لأحد الحراس بأنه المشتبه به المطلوب. ونقل الرجل إلى مركز احتجاز.

وأعيد المال إلى البنك. ولم تذكر وثائق المحكمة تفاصيل عن سبب شجار ريبل مع زوجته ولم تسجل المحكمة محامياً للدفاع عنه.