﻿أكثر من 500 جريمة قتل في شيكاغو منذ مطلع العام

■ شيكاغو ـ الأناضول: سجلت في مدينة شيكاغو الأمريكية، أكثر من 500 جريمة قتل متعمد منذ مطلع العام الجاري، في تصاعد غير مسبوق لنسبة الجرائم في المدينة.

وقالت الشرطة الأمريكية لشبكة «سي إن إن» التي تناولت الموضوع في تقرير إحصائي أن جرائم القتل المتعمد التي سجلت منذ مطلع العام الجاري، حتى الأسبوع الجاري، تفوق مجموع الجرائم المماثلة التي سجلت عام 2015.

ويشير الإحصاء إلى تراجع الجريمة في مدن أمريكية أخرى، عرفت قبل تسعينيات القرن الماضي انتشاراً للجريمة أكثر من شيكاغو، مثل نيويورك ولوس أنجلس، الأمر الذي بدأ في التغير بشكل متسارع في السنوات العشر الأخيرة.

ويبلغ معدل جرائم القتل 24.1 لكل 100 ألف نسمة في شيكاغو، حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 3.8 جرائم لكل 100 ألف نسمة في نيويورك على سبيل المثال.

وسجلت الضحية رقم 500 في إجازة يوم العمال، 4 سبتمبر/أيلول الجاري، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوضع حد للجرائم وضبط الأمن وحيازة الأسلحة.

وتوقع الإحصاء أن يسجل عداد الضحايا قرابة 700 ضحية، إن استمر الحال على ما هو عليه حتى نهاية العام، بزيادة تبلغ قرابة 40% مقارنة بالعام الماضي2015.

