﻿الإعدام لهندي هاجم فتاة رفضته بمادة حارقة

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال ممثل ادعاء في الهند الخميس إن محكمة قضت بإعدام رجل بعد إدانته بشن هجوم بمادة حارقة على سيدة في سكك حديد في مومباي. وقد أصدرت محكمة خاصة حكمها بعد ثلاثة أعوام من تعرض بريتي راثي، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً لهجوم بمادة حارقة من رجل يرتدي قناع وجه في محطة سكك حديد باندرا في مومباي في الثاني من أيار/مايو 2013. وقد توفيت راثي بعد شهر من إصابتها وأفادت شبكة «ان دي تي في» بأن أجزاء من رئتها وحلقها تدمرت بسبب ابتلاعها بعضاً من المادة الحارقة التي ألقيت عليها.

وقد جرى إلقاء القبض على نكور بانوار /25 عاماً/ لاتهامه بارتكاب هذه الجريمة بعد عام.وكان بانوار جارا لراثي في نيودلهي، وتتبعها إلى مومباي عندما ذهبت هناك لتولي أول وظيفة لها كممرضة لدى البحرية الهندية، وذلك حسبما قالته الشرطة الهندية.

وقال ممثل الادعاء اووال نيكام إن بانوار كشف إنه لم يكن يعمل وشغل بالغيرة من نجاح راثي، كما أنه غضب من رفضها لعرضه للزواج.وقال محامي بانوار إن موكله سوف يستأنف ضد الحكم أمام محكمة أعلى درجة.