﻿الرئيس الفرنسي يرفض حظر «البوركيني»

■ باريس ـ د ب أ: رفض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اعتماد تشريع لحظر الوركيني على مستوى فرنسا. ويطالب عدد من السياسيين المحافظين في صفوف المعارضة الفرنسية باعتماد قانون جديد بحظر لباس البحر الذي ترتديه نساء مسلمات ويغطي جميع الجسد والمعروف بالبوركيني. وقال أولاند ملمحاً بشكل واضح الخميس في باريس لرفض هذا التشريع إنه لن تكون هناك «تشريعات مناسبات» في فترة حكمه وأوضح أن مثل هذه التشريعات غير قابلة للتطبيق ومخالفة للدستور. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي يسعى للعودة لقصر الرئاسة الفرنسي مرة أخرى عام 2017 قد طالب باعتماد تشريع لحظر البوركيني على مستوى فرنسا.

كما طالب المحافظون الفرنسيون بحظر العلامات الخارجية الدالة على الانتماء الديني قاصدين بذلك الزي في المدارس والجامعات والشركات والإدارات العامة.

واشتعل النقاش في فرنسا خلال الصيف بشأن ارتداء البوركيني على الشواطئ الفرنسية وهو النقاش الذي قسم معسكر حكومة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قبل أن تلغي المحكمة الإدارية العليا في فرنسا حظراً محلياً للبوركيني في حكم لها أواخر آب/أغسطس الماضي لتلغي بذلك معظم المراسيم المحلية بهذا الشأن.