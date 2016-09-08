فشل عملية عسكرية أميركية لتحرير رهائن في افغانستان 





واشنطن- أ ف ب- أعلن البنتاغون الخميس أن القوات الأميركية نفذت في آب/أغسطس الفائت في أفغانستان عملية عسكرية لتحرير رهينتين، هما أستاذان جامعيان أحدهما أميركي والآخر أسترالي خطفا مطلع الشهر نفسه في وسط كابول، لكن العملية فشلت في تحقيق هدفها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك في بيان إن “الرئيس (باراك) أوباما أجاز للقوات الأميركية تنفيذ مهمة في أفغانستان هدفها استعادة مدنيين محتجزين رهينتين”، مشيراً إلى أن العملية فشلت في تحرير الرهينتين اللذين يعملان أستاذين في الجامعة الأميركية في أفغانستان، واللذين خطفهما مسلحون يرتدون بزات عسكرية مساء السابع من آب/اغسطس.

وأضاف “للأسف فإن الرهينتين لم يكونا موجودين حيث كنا نعتقد. خلال المهمة خاض الجنود الأميركيون مواجهة قتلوا خلالها عدداً من أفراد قوات العدو”، من دون أن يوضح متى وقعت المواجهة أو أين.

وخطف الأستاذان الجامعيان مساء السابع من آب/أغسطس على أيدي مسلحين يرتدون بزات عسكرية في وسط العاصمة كابول، في أحدث عملية تستهدف أجانب.

وبحسب وسائل إعلام أميركية عديدة فإن العملية نفّذتها وحدة من القوات الخاصة الأميركية بعيد أيام من خطف الأستاذين الجامعيين وقد أسفرت عن مقتل “سبعة مقاتلين أعداء”.

من ناحيته لفت كوك إلى أن “العمليات العسكرية لإنقاذ الرهائن هي بطبيعتها حساسة وخطرة، وهذه المهمة نفذت بعد دراسة متأنية”.

وأضاف أن “الجيش الأميركي يبقى على استعداد تام لاتخاذ خطوات استثنائية لحماية المواطنين الأميركيين في أي مكان في العالم”.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز″ فإن البيت الأبيض تراجع عن تنفيذ العملية في اليوم السابق بعدما وردته تقارير استخبارية متعارضة بشأنها.

وغداة عملية الخطف قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي لـ “وكالة فرانس برس″ إن “رجالاً مسلحين يرتدون زي قوات الأمن اعترضوا سيارة الأستاذين بعد أن خرجا للتو من الجامعة للعودة إلى منزلهما واقتادوهما تحت التهديد”.

وأضاف أن المهاجمين “حطّموا زجاج السيارة وأخرجوهما بالقوة منها”، معتبراً أن عملية الخطف طابعها إجرامي أكثر من كونه سياسياً، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف.

وأوضح مصدر غربي أن المهاجمين وعددهم أربعة كانوا يتنقلون بسيارة رباعية الدفع ويرتدون “بزات الشرطة الأفغانية”.

أما سائق السيارة الأفغاني الذي لم يتعرّض له الخاطفون فاستدعته الشرطة مع حارس شخصي كان موجوداً في السيارة لاستجوابهما. وكان الأستاذ الأميركي يعيش في كابول منذ نحو سنتين فيما وصلها الأسترالي قبل أسبوعين تقريباً، وفق ما أوضح صديقي.

وهذه ثاني عملية خطف تستهدف أحد مواطني أستراليا، بعد خطف كاثرين جين ويلسون العاملة في القطاع الإنساني في جلال آباد (شرق) نهاية نيسان/أبريل، والتي لا يزال مصيرها مجهولاً.

وعملية خطف الأستاذين هي على ما يبدو الأولى التي تستهدف الموظفين الأجانب في الجامعة الأميركية في أفغانستان التي يحرسها نحو 70 عنصر أمن، بحسب وزارة الداخلية.

وتستقبل الجامعة التي افتتحت في العام 2006 أكثر من 1700 طالب حالياً، وتقدم نفسها على أنها “الجامعة الخاصة الوحيدة المختلطة وغير المتحيزة والتي لا تتوخى الربح في أفغانستان”، البلد الإسلامي الذي يفصل الطالبات الإناث عن الذكور.