إرسال طائرات هليكوبتر فرنسية لإنقاذ 110 عالقين في تلفريك على ارتفاع 3000 متر





باريس- رويترز- قالت الشرطة إن طائرات هليكوبتر يجري إرسالها لإنقاذ 110 أشخاص تقطّعت بهم السبل على ارتفاع يتجاوز ثلاثة آلاف متر في تلفريك يربط بين فرنسا وإيطاليا قرب مون بلان أعلى قمة بجبال الألب في أوروبا.

وتبلغ مسافة الرحلة الخلابة بالتلفريك خمسة كيلومترات، وتستغرق في العادة 35 دقيقة، لكن الركّاب تقطّعت بهم السبل هناك لنحو ساعتين.

وقال متحدث باسم شرطة الدرك المحلية “سنجلي الركاب جواً بطائرات هليكوبتر تابعة للشرطة، وأيضاً بطائرات خاصة استدعتها السلطات المحلية”.

وقال تلفزيون “فرانس 3″ إن التلفريك توقّف بعد تشابك الأسلاك بسبب رياح شديدة.