 زلزال كوريا الشمالية يعتقد أنه تجربة نووية

سول- رويترز- ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن الهزة التي سجّلتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية صباح اليوم الجمعة في كوريا الشمالية بقوة 5.3 درجة ناجمة على الأرجح عن تجربة نووية.

وتم رصد الهزة بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية أجرت فيه بيونجيانج تجربتها النووية الرابعة في يناير كانون الثاني. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الهزة رصدت على السطح. ومن الطبيعي أن تحدث الزلازل تحت الأرض.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة نووية في يناير بالإضافة إلى اختبار عدد من الصواريخ هذا العام في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.