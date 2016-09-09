أوباما يتحدث عن “عواقب خطيرة” بعد التجربة النووية الكورية الشمالية ويتشاور مع سيول وطوكيو

واشنطن- أ ف ب- حذر الرئيس الامريكي باراك أوباما من “عواقب خطيرة” بعد تأكيد بيونغ يانغ الجمعة إجراء تجربة نووية جديدة، واتصل بالمسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين، كما اعلن البيت الابيض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جوش ارنست ان “الرئيس اعلن انه سيواصل مشاوراته مع حلفائنا وشركائنا في الايام المقبلة للتأكيد على ان التصرفات الاستفزازية لكوريا الشمالية ستنجم عنها عواقب خطيرة”.

واعلن النظام الكوري الشمالي الجمعة انه اجرى تجربة نووية خامسة “ناجحة، وصفتها كوريا الجنوبية بعد رصد زلزال بلغت شدته 5,3 درجات بانها “الاقوى حتى الآن”، استخدمت فيها رأسا نووي واحدا.

وصرح ارنست ان أوباما ابلغ بالوضع بينما كان على متن الطائرة الرئاسية عائدا من زيارة لآسيا.

واضاف ان الرئيس الامريكي الذي وصل إلى واشنطن بعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، اجرى مشاورات مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون-هي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اتصالين هاتفيين منفصلين.

وتابع ان “الرئيس (اوباما) اكد التزام الولايات المتحدة الثابت بامن حلفائنا في آسيا والعالم”.