سقوط قذيفة مصدرها سوريا على أرض خالية في “كيلس″ التركية

كيلس- الأناضول- سقطت قذيفة صاروخية، صباح الجمعة، مصدرها الأراضي السورية، على ولاية كيلس التركية المتاخمة للحدود.

وذكرت مصادر أمنية، للأناضول، أن القذائف السورية سقطت في منطقة خالية بالقرب من الحدود، دون أن تسبب خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن فرضت طوقًا على مكان سقوط القذائف، واتخذت التدابير اللازمة، موضحة أن فريقًا مختصًا جمع الشظايا الناجمة عن القذيفة بهدف فحصها.

وشددت أن الوحدات التركية المنتشرة على الحدود، ردت بالمثل على مصدر إطلاق القذيفة، بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ.

وتشهد كيلس في الآونة الأخيرة، سقوط قذائف صاروخية من مواقع سيطرة تنظيم “داعش” في سوريا، أسفر بعضها عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.