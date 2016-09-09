كوريا الشمالية تؤكد أن تجربتها تثبت أن في الامكان تحميل رأس نووي على صاروخ

بيونغ يانغ- أ ف ب- اعلنت كوريا الشمالية الجمعة أن تجربتها النووية الخامسة اكدت قدرتها على وضع رأس نووية على صاروخ.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية إن “هذه التجربة النووية اكدت في نهاية المطاف (…) البنية والمميزات الخاصة لرأس نووي أعد بطريقة تمكن من وضعه على صواريخ بالستية استراتيجية”.

واضافت ان التجربة “رفعت بلا شك إلى مستوى أعلى تقنية” كوريا الشمالية التي “تهدف الى وضع رؤوس نووية على صواريخ بالستية”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون اعلن في آذار/ مارس ان بلاده نجحت في تصغير رأس نووي حراري يمكن تحميله على صاروخ بالستي، لكن خبراء شككوا في ذلك.