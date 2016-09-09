كيري يصل إلى جنيف لإجراء محادثات مع لافروف حول سوريا

جنيف- أ ف ب- وصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري الجمعة الى جنيف حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف مجددا سعيا الى اتفاق مع موسكو لوقف لاطلاق النار في سوريا.

وقال مسؤولون كبار يرافقون كيري في رحلته إن وزير الخارجية الامريكي ما كان ليتوجه إلى جنيف للقاء لافروف لو لم يعتقد ان هناك فرصة لتحقيق تقدم.

لكنهم اكدوا انهم لا يستطيعون تأكيد امكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة القصيرة المتاحة لوزيري الخارجية اللذين يفترض أن يعودا إلى بلديهما في اليوم نفسه.

وقال مسؤول أمريكي كبير لصحافيين “نحتاج الى التوصل ألى وضع يكون فيه من الواضح انه لن يكون هناك حصار لحلب في إطار أي اتفاق مع الروس″.

وأضاف “اذا استنتجنا أنّنا يمكن ان نصل إلى ذلك، فسنواصل” العمل، مؤكدا انه يمكن تمديد المفاوضات لكن ليس إلى ما لا نهاية. وحذر من انه “اذا وجدنا ان الامر لا يهدف سوى الى كسب الوقت، فلن يكون هناك مبرر لدينا للاستمرار”.

وتابع “أعتقد اننا اذا لم نجد (…) ان هناك امكانية لتحقيق ذلك، فلن نعود الى جنيف”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيربي اعلن في بيان ان المحادثات المرتقبة بين الوزيرين “تأتي عقب المباحثات الاخيرة حول سوريا وستركز على خفض العنف وتوسيع المساعدات الانسانية للشعب السوري والمضي قدما نحو حل سياسي ضروري لانهاء الحرب الاهلية” في سوريا.