وزير الدفاع الروسي يصل إلى القرم لتفقد مراحل مهمة من مناورات “القوقاز 2016″

فيودوسيا- د ب أ- وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة إلى إقليم القرم، الذي من المقرر أن يستضيف واحدة من المراحل المهمة من مناورات “القيادة والاركان” الاستراتيجية التي تحمل اسم “القوقاز 2016″.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: “سيتفقد وزير الدفاع بنفسه تحركات الاركان والقوات خلال التدريبات الاستراتيجية (القوقاز 2016)، طبقا لما ذكرته وكالة “تاس″ الروسية للأنباء

وأضاف المتحدث أنه خلال المناورات، ستتدرب مجموعات القوات المشتركة على صد هجمات ضد عدو وهمي في ميدان الرماية “أوبوك” في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وستشارك جميع أنواع وأفرع القوات في التدريبات خلال مرحلة المناورات”.

وتجرى مناورات “القوقاز 2016″ بجنوب روسيا في الفترة من الخامس حتى العاشر من أيلول/ سبتمبر، ويشارك فيها 12500 فرد.