إنقاذ ركاب حوصروا في عربات تلفريك فوق مرتفعات مون بلان الفرنسية

ليون- رويترز- قالت شركة مشغّلة لعربات التلفريك إن ركاباً كانوا محاصرين داخل عربات فوق مرتفعات مون بلان، أعلى قمة بجبال الألب، في طريقهم حالياً إلى محطة توقف في مسار التلفريك، بعد الانتهاء من إصلاح كابلات تشابكت بفعل قوة الرياح.

وهرع عمال الإنقاذ مع بزوغ أول شعاع ضوء من نهار اليوم الجمعة لإنقاذ 33 شخصاً بينهم طفل.

وتبلغ مسافة الرحلة الخلابة بالتلفريك خمسة كيلومترات وتستغرق في العادة 35 دقيقة، لكن الركاب تقطّعت بهم السبل هناك لنحو ساعتين.

وقال تلفزيون “فرانس 3″ إن التلفريك توقّف بعد تشابك الأسلاك بسبب الرياح الشديدة.