العبادي يوجه بالإسراع في إعادة نازحي الفلوجة

بغداد- الأناضول- وجّه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الجمعة، الوزارات والجهات ذات العلاقة للإسراع بتقديم المزيد من الجهود وتوفير كل المستلزمات الضرورية لإعادة النازحين إلى الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، بعد نحو ثلاثة أشهر على استعادتها من قبضة “داعش”.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان له تلقت الأناضول نسخة منه، إنه “تم توجيه وزارات الإعمار والبلديات بإرسال المزيد من الآليات والعجلات لاستكمال عمليات رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع وبأسرع وقت، بالإضافة إلى استمرار كوادر وزارة الكهرباء بجهودهم لإعادة التيار الكهربائي مع عودة العوائل النازحة (لم يذكر أعدادها)”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ستبدأ من الأسبوع المقبل بتأهيل 12 مدرسة، فضلاً عن جهد من وزارة التربية بتأهيل عدد آخر من المدارس وإعادة تأهيل الجسر الحديدي، إلى جانب المشاريع الأخرى في مجالات التربية والصحة والماء والتنظيف”.

وفيما لم يذكر البيان أي موعد لبدء إعادة هذه العائلات، قال سعدون الشعلان قائممقام قضاء الفلوجة، إن رئاسة الوزراء حددت الـ15 من الشهر الجاري موعداً لبدء إعادة النازحين.

وأوضح الشعلان في تصريح للأناضول اليوم أنه”تم الانتهاء من رفع المقذوفات الحربية، ومخلفات المعارك، من بعض الأحياء السكنية في المدينة”.

وكانت الفلوجة أولى المدن التي سيطر عليها “داعش”، مطلع عام 2014 قبل اجتياح شمال وغرب البلاد صيف العام نفسه.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن العراق عن استعادة المدينة بعد معارك مع التنظيم منذ 23 من الشهر الذي سبقه.

ويشهد العراق أكبر موجة نزوح بتاريخه نتيجة سيطرة “داعش” على عدد من محافظاته في يونيو/ حزيران 2014 والمعارك التي تخوضها القوات الحكومية وحلفاؤها لطرده منها، إذ تقدر التقارير الدولية أن عدد النازحين في البلاد يفوق أربعة ملايين شخص.