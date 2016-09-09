مخابرات كوريا الجنوبية قلقة من تطور الشمال في تصغير الرؤوس الحربية

سول- رويترز- قال مشرع كوري جنوبي بعد أن حصل على تقرير وكالة المخابرات في البلاد بشأن أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية إن الوكالة تشعير بالقلق من أن تكون بيونغ يانغ تقطع خطوات أسرع صوب تصغير الرؤوس الحربية التي تحملها الصواريخ.

ونقل كيم بيونغ كي عضو لجنة المخابرات في البرلمان الكوري الجنوبي عن وكالة المخابرات قولها إن تجربة بيونغ يانغ النووية كانت تهدف لإعطاء صورة قوية عن زعيمها كيم جونغ أون في ذكرى تأسيس البلاد عام 1948 فضلا عن تحدي العقوبات الدولية.