القضاء التركي يقضي بحبس 10 أجانب متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة

اسطنبول- د ب أ- أصدر القضاء التركي الجمعة، أمرا قضائيا بحبس 10 أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” المتطرف في ولاية هاطاي جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “لأناضول” التركية عن مصادر أمنية بالولاية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن هاطاي أوقفت الخميس 10 أشخاص في بلدة ريحانلي، من بينهم خمسة أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية، واثنين أذريين، ومصري وسوري وآخر يحمل الجنسية الطاجيكية.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن نقلت المشتبه بهم إلى القصر العدلي بالولاية، عقب إجراء الفحوصات الطبية لهم، وبعد تحقيق النيابة معهم تم عرضهم على محكمة الصلح التي أصدرت بدورها قرار الحبس على ذمة القضية، بحقهم بتهمة “الانتماء لداعش”.

ووفقا للمصادر فقد تسلل المتهمون العشرة إلى تركيا بطرق غير قانونية في 30 آب/ أغسطس الماضي.