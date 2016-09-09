حكومة السويد تؤكد أنها لا تسعى لعضوية حلف الأطلسي

ستوكهولم - رويترز – أكدت حكومة السويد الجمعة، أنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي عقب حملة للمعارضة تسعى للانضمام للحلف العسكري في ضوء زيادة التوترات مع روسيا في منطقة البلطيق.

وفي إطار اتفاق دفاعي بين حكومة يسار الوسط وثلاثة أحزاب معارضة أعدت الحكومة تقريراً يقيم الموقف الدفاعي والأمني في البلاد.

وفي حين سينشر التقرير في وقت لاحق الجمعة، قالت الحكومة إن السويد لن تغير حيادها المستمر منذ أمد بعيد بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وكتبت وزيرة الخارجية مارجو ولستورم ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست، مقالاً يحمل توقيعهما في صحيفة داجنس نيهيتر اليومية يقول “الجمع بين عدم الانحياز العسكري والقدرة الدفاعية الوطنية القوية وتعميق التعاون سبيلنا في التصدي للتحديات التي نواجهها بدون الإسهام في زيادة التوتر بمنطقتنا.”