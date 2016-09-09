البنتاجون: تجربة كوريا الشمالية النووية استفزاز خطير

بودو - رويترز – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة، إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة إذا تأكدت، ستكون استفزازاً خطيراً وتهديداً كبيراً لاستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ونقل المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك عن وزير الدفاع آشتون كارتر قوله في زيارة للنرويج، إنه سيظل على اتصال مع كوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في المنطقة.

وقال كوك إنه إذا تأكدت التجربة النووية “فستكون انتهاكاً صارخاً آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازاً خطيراً يهدد سلام وأمن شبه الجزيرة الكورية واستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادي.”