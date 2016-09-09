تايلور سويفت تنفصل عن توم هيدليستون لانها “لاتحتاج إلى رجل لتشعر بانها كاملة”

لندن ـ انفصلت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت عن حبيبها الممثل الإنجليزي توم هيدليستون، بعد علاقة دامت أقل من ثلاثة أشهر رغم أن علاقتهما بدت جيدة.

حيث أُعلن هذا الخبر بعد التصريحات الحصرية التي كشفها مصدر مقرب من الثنائين لموقع “ديلي ميل”، مؤكدًا أن النجمة العالمية تايلور سويفت لا تشعر بالارتياح في علاقتها العلنية مع توم هيدليستون، إذ ترغب هي ببعض الخصوصية في علاقتها، إلّا أن “توم” يريد العكس.

ومؤخرًا طلب بطل فيلم “Avengers”، من حبيبته الحسناء تايلور أن ترافقه إلى حفل توزيع جوائز إيمي، وجاءت تصريحات المصدر المقرب، كالتالي: “توم يريد أن تكون علاقتهما علنية، حتى أنه طلب من تايلور مرافقته إلى حفل توزيع جوائز إيمي ، إلّا أن تايلور ترغب بأن تجعل حياتها الشخصية خاصة”.

ومن المعروف أن تايلور سويفت لم تسر على السجادة الحمراء برفقة حبيب من قبل، وعلى ما يبدو أن لديها شكوك كبيرة حول علاقتها العاطفية التي تمر بها حاليًا، أو ربما لا تشعر بأن توم هو الشريك المناسب لها.

وأضاف المصدر: “إن رغبة توم بأن تكون علاقته علنية بهذه السرعة يجعلها تشعر بعدم الارتياح، وقد حاولت تايلور أن تتقبل الأمر بالبداية، لكن مخاوفها تكمن حول ما إذا توم يحب فكرة الحب فقط وليس لأنه واقع في حبها للأسباب الصحيحة”، وأردف: “تايلور امرأة مستقلة وتشعر بأنها لا تحتاج إلى رجل لتشعر بانها كاملة”.

وكان آخر ظهور للثنائيان معًا في الـ15 من يوليو الماضي، رغم أنهما في الأيام الاولى من علاقتهما لم يتفارقا إطلاقًا، وقد رصدت الكاميرات أجمل اللحظات الرومانسية التي عاشاها، وكان آخر ظهور لهما في أحد شواطئ ولاية رود آيلاند الأمريكية.

لكن على ما يبدو أن الإنفصال لم يؤثر على المغنية العالمية تايلور سويفت من حيث نفسيتها أو سير حياتها، ففي صورة أخيرة لها ألتقطت يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك، شوهدت تايلور بحالة جيدة للغاية، إذ أن الإبتسامة بدت واضحة على وجهها وكأنها قد أصبحت حرة من جديد.

وبدت تايلور واثقة من نفسها، مرتديةً بنطال مخطط بالأسود والأبيض، وتيشيرن أسود مع حذاء رياضي، وتسريحة شعر مموج.