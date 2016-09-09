رئيس كازاخستان يعلن تشكيل حكومة جديدة في البلاد اليوم أو غدا

أستانا - د ب أ – ذكر رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد اليوم أو غدا، طبقاً لما ذكرته وكالة “انترفاكس″ الروسية للأنباء.

وقال الرئيس في ختام اجتماع حكومي موسع عقد في استانا عاصمة كازاخستان الجمعة، “سيتم تشكيل حكومة جديدة اليوم أو غدا وستبدأ العمل”.

وأعرب نزارباييف عن أمله للمشاركين في الاجتماع أن “يتمتعوا بوافر الصحة ويقوموا بعمل مشترك مثمر لصالح شعب كازاخستان”.

وكان الرئيس قد أعفى رئيس الوزراء كريم ماسيموف من مهام عمله، وعينه في منصب رئيس لجنة الامن القومي الخميس.

وتم تعيين النائب الاول لرئيس الوزراء باكيتجان ساجينتاييف، في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد سلسلة نادرة من الاحتجاجات في الدولة الواقعة بوسط آسيا، بسبب ضعف النمو الاقتصادي، مما يقوض الدعم لسلطان نزارباييف، الذي يحكم البلاد منذ الحقبة السوفيتية.