الجيش اليمني يستعيد موقعاً استراتيجياً يطل على مطار صرواح شرقي البلاد

اليمن - الأناضول - استعاد الجيش الوطني و”المقاومة الشعبية” الموالين للحكومة اليمنية، الجمعة، موقعاً استراتيجياً يطل على مطار “صرواح” الكائن في المديرية التي تحمل الاسم نفسه، شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية مسنودة بطائرات ومدفعية التحالف العربي، “حررت اليوم تلة جبلية تطل على مطار صرواح غربي مأرب (شرق)، وباتت معها مواقع الحوثيين في محيطه مكشوفة وفي مرمى الجيش والمقاومة”.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مخول لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن “السيطرة على المطار ومن ثم مركز المديرية باتت مسألة وقت، وأن الطائرات والمدفعية تمشط المنطقة تمهيداً لاقتحامها”.

وحول أهمية الاستيلاء على المطار الترابي في صرواح، أوضحت المصادر، أن ذلك يعني “السيطرة على سوق صرواح والطريق العام بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب، وأن خطوط إمداد ما تبقى من الحوثيين في شمالي صرواح سيتم قطعها بمجرد الوصول إلى المطار وسوق المديرية”.

ورجحت أن يتم استخدام المطار في هبوط وإقلاع المروحيات العسكرية.

واليومين الماضيين، نفذت طائرات ” اف 16″ والأباتشي التابعة للتحالف العربي، سلسلة من الغارات على مواقع لمسلحي الحوثي في صرواح تمهيداً للهجوم الذي تنفذه القوات الحكومية.

وأعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة، الإثنين الماضي، انطلاق عملية عسكرية أسماها “نصر 2″ لتحرير باقي مناطق صرواح من قبضة الحوثيين، استطاعت خلال الأيام الماضية السيطرة على العديد من المواقع التي كان يتمركز فيها مسلحو الحوثي.

وتهدف القوات الحكومية من السيطرة على صرواح إلى فتح طريق جديد صوب العاصمة صنعاء من جهة خولان، مستهدفة تضييق الخناق على الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.