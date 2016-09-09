جدّة حلا الترك تتبرأ منها ومن ابنها محمد الترك

المنامة ـ أقدمت السيدة مها الترك جدّة الفنانة الشابة حلا الترك على التبرئة من إبنها وعائلته الصغيرة بعد مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها، كما وتنازلت عن حقّ الحضانة لزوجة محمد الأولى منى السابر وأم أولاده، وقالت بشكلٍ رسميّ وقانوني وفق موقع “مشاهيري”:”أقر أنا الموقعة أدناه مها كمال الترك بأنني أعلن براءتي من ابني موفق الترك، بعد ادعاءاته الكاذبة ضدي علنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء برساءل أو فيديوهات على انستغرامه وسكوته وموافقته على تطاول زوجته دنيا بطمة على انه بالسب والقذف والشتم والكذب علنا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء برساءل أو سناب أو فيديوهات يتبعها”.

وأضافت “وبعد أن قمت بكل ما يمكنني كأم لردعه وإعادته إلى صوابه لكن دون جدوى، وأعلن أنه ومن تاريخ هذه البراءة لا تربطني به أي صلة أو علاقة، حسبي الله ونعم الوكيل الأمر صعب جدا لا حول ولا قوة إلا بالله”

وكان والد الطفلة البحرينية حلا الترك، نشر المقطع عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” يكشف فيها حقيقة الفيديو الذي ظهرت فيه ابنته وهي تتهم زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بإجبارها على التصوير وهي تصب الشاي المغربي.

وسرب الترك الفيديو الذي التقطه بسرية، ويسمع صوت الطفلة وهي تبكي وتؤكد أن جدتها ووالدتها هما من قامتا بإجبارها على قول هذا الكلام، مشيرة إلى أنها نادمة ولا تريد أن تغضب منها زوجة أبيها.