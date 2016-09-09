ابن شقيق عبدالحليم حافظ يكذب شقيقة سعاد حسني ويؤكد أن وثيقة الزواج مزورة

القاهرة ـ نفى محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، صحة عقد زواج عمه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي قامت بنشرها للمرة الأولى في برنامج “العاشرة مساءً”.

محمد شبانة، قال في مداخلة هاتفية مع البرنامج: “إن الوثيقة المنشورة مزورة، موضحًا أنها عاشت 19 عامًا بعد رحيل عمه ولم تعترف طوال تلك الفترة، مؤكدًا أن لديه تسجيلًا صوتيًا لـ العندليب ، يروي فيه قصة حبه لسعاد حسني، التي لم تتوج بالزواج”.

وأضاف شبانة: “أنه كان يتمنى أن يكون عمه متزوج سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، مطالبًا شقيقة الفنانة بضرورة توخى الحذر لأن ذلك يخالف القانون”.